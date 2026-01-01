Oameni de știință au descoperit 26 de specii noi de bacterii în camerele „sterile” ale NASA

Camerele folosite de NASA pentru asamblarea sondelor spaţiale şi a tehnologiei care ajunge în spaţiul extraterestru şi pe alte planete ar trebui să fie sterile pentru a se evita contaminarea, însă oamenii de ştiinţă au descoperit nu mai puţin de 26 de noi specii de bacterii în aceste incinte, transmite Live Science, citat de Agerpres.

În urma acestei descoperiri, experţii intenţionează să testeze aceste bacterii într-o „cameră de simulare planetară” care ar putea dezvălui dacă aceşti microbi, sau unii cu adaptări similare, ar putea supravieţui unei călătorii prin spaţiu spre Marte, eventual contaminând lumile extraterestre la sosire.

La începutul acestui an, oamenii de ştiinţă au identificat peste două duzini de specii bacteriene necunoscute anterior care se ascundeau în camerele sterile ale Centrului Spaţial Kennedy din Florida, unde NASA şi-a asamblat modulul de asolizare pe Marte Phoenix. Descoperirea a arătat că, în ciuda spălării constante, a substanţelor chimice dure de curăţare şi a deficitului extrem de nutrienţi, unii microbi au dezvoltat o suită de trucuri genetice care le-au permis să persiste în aceste medii dificile.

„A fost un moment autentic de ‘trebuie să ne oprim şi să verificăm totul din nou'”, a declarat pentru Live Science co-autorul studiului, Alexandre Rosado, profesor de Bioştiinţe la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie Regele Abdullah din Arabia Saudită.

Aceste bacterii sunt descrise într-o lucrare publicată în luna mai în revista Microbiome. Deşi existau relativ puţini astfel de microbi, aceştia au persistat mult timp şi în mai multe medii curate, a adăugat el.

Identificarea acestor organisme neobişnuit de rezistente şi studierea strategiilor lor de supravieţuire sunt importante, spun cercetătorii, deoarece orice microb capabil să treacă prin controalele standard ale camerelor sterile ar putea, de asemenea, să evite măsurile de protecţie planetară menite să împiedice viaţa de pe Pământ să contamineze alte lumi.

Întrebat dacă vreunul dintre aceşti microbi ar putea, în teorie, să tolereze condiţiile din timpul unei călătorii către calota polară nordică a lui Marte, unde Phoenix a asolizat în 2008, Rosado a spus că mai multe specii poartă gene care le-ar putea ajuta să se adapteze la stresul zborurilor spaţiale, cum ar fi repararea ADN-ului distrus de radiaţiile cosmice şi rezistenţa prin intrarea în stări de latenţă. Dar el a avertizat că supravieţuirea lor va depinde de modul în care gestionează condiţiile dure cu care s-ar confrunta un microb atât în timpul călătoriilor spaţiale, cât şi pe Marte – factori pe care echipa nu i-a testat – inclusiv expunerea la vid, radiaţii intense, frig profund şi niveluri ridicate de UV la suprafaţa marţiană.

Pentru a răspunde la aceste întrebări cercetătorii construiesc acum o cameră de simulare planetară la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie Regele Abdullah din Arabia Saudită pentru a expune bacteriile la condiţii asemănătoare cu cele de pe Marte şi din spaţiu, a spus Rosado. Camera, aflată acum în faza finală de asamblare (primele experimente urmând să înceapă din 2026), este proiectată pentru a imita condiţii precum presiunea scăzută a aerului de pe Marte, o atmosferă bogată în dioxid de carbon, niveluri ridicate de radiaţii şi fluctuaţiile extreme de temperatură cu care s-ar confrunta microbii în timpul zborurilor spaţiale.

Aceste medii controlate le vor permite oamenilor de ştiinţă să investigheze modul în care microbii rezistenţi se adaptează şi supravieţuiesc în condiţii comparabile cu cele întâlnite în timpul zborurilor spaţiale sau de pe suprafaţa marţiană, conform lui Rosado.

Camerele curate de asamblare a navelor spaţiale ale NASA sunt proiectate să fie ostile microbilor – o piatră de temelie a eforturilor agenţiei de a împiedica organismele terestre să călătorească în lumi dincolo de Pământ – prin aer filtrat continuu, control strict al umidităţii şi tratamente repetate cu detergenţi chimici şi lumină UV, printre alte măsuri.

În timpul asamblării modulului de aterizare Phoenix la Centrul Spaţial Kennedy, o echipă condusă de co-autorul studiului, Kasthuri Venkateswaran, cercetător ştiinţific senior la NASA’s Jet Propulsion Laboratory, a colectat şi conservat 215 tulpini bacteriene de pe podelele camerelor sterile. Unele probe au fost colectate înainte de sosirea sondei de asolizare Phoenix în aprilie 2007, din nou în timpul asamblării şi testării în iunie şi încă o dată după ce sonda spaţială s-a mutat pe rampa de lansare în august, potrivit studiului.

La acea vreme, cercetătorii nu aveau tehnologia necesară pentru a clasifica speciile noi cu precizie. Dar tehnologia ADN-ului a avansat puternic în următorii 17 ani de la acea misiune, iar astăzi oamenii de ştiinţă pot secvenţia aproape fiecare genă pe care o poartă aceşti microbi şi pot compara ADN-ul lor cu studii genetice ample ale microbilor colectaţi din camerele sterile în anii următori. Acest lucru le permite oamenilor de ştiinţă „să studieze cât de des şi pentru cât timp apar aceşti microbi în diferite locuri şi momente, ceea ce nu era posibil în 2007”, a spus Rosado.

Analize ulterioare au dezvăluit o serie de strategii de supravieţuire. Multe dintre speciile nou identificate poartă gene care le ajută să reziste substanţelor chimice de curăţare, să formeze biofilme lipicioase care le ancorează pe suprafeţe, să repare ADN-ul deteriorat de radiaţii sau să producă spori rezistenţi, latenţi – adaptări care îi ajută să supravieţuiască în colţuri ascunse sau crăpături microscopice, arată studiul. Acest lucru face ca microbii să fie „organisme de testare excelente” pentru validarea protocoalelor de decontaminare şi a sistemelor de detectare pe care se bazează agenţiile spaţiale pentru a menţine sterilitatea navelor spaţiale, a mai spus Rosado.