Oamenii de știință cred că au găsit piesa lipsă din puzzle-ul care înseamnă originea vieții

Cum a apărut viața pe Pământ? Este o întrebare care fascinează oamenii de știință și filosofii deopotrivă de sute de ani. De unde au venit primele organisme? Cum au reușit moleculele simple să se organizeze și să dea naștere unei diversități uriașe de forme vii?

Un nou studiu publicat în prestigioasa revistă Nature oferă un posibil răspuns. O echipă de cercetători britanici a demonstrat că proteinele, „muncitorii” indispensabili ai celulelor, ar fi putut apărea înainte de existența celulelor în sine, printr-o chimie simplă, dar extrem de ingenioasă, anunță Futurism.

Problema „oului sau găinii”

În biologia modernă, proteinele se formează în interiorul celulelor, într-o mașinărie moleculară sofisticată numită ribozom. Pentru a produce proteine, ribozomul folosește instrucțiuni transmise de ARN. Dar aici apare paradoxul: fără proteine nu pot exista celulele, iar proteinele pot fi fabricate doar de celule. Cine a apărut, așadar, primul?

Echipa de la University College London crede că a descoperit începutul răspunsului. Ei au reușit să lege aminoacizii – „cărămizile” proteinelor – de ARN, folosind doar apă, pH neutru și o chimie spontană. „Procesul este selectiv și ar fi putut avea loc pe Pământul timpuriu”, spune chimistul Matthew Powner, coautor al studiului.

O chimie venită din lacurile primordiale

Aminoacizii sunt vechi cât universul însuși. Au fost detectați chiar și pe fragmente de asteroizi, alături de nucleotidele care alcătuiesc ADN-ul și ARN-ul. Totuși, ei nu se leagă ușor între ei. Pentru asta, este nevoie de un catalizator.

Cercetătorii s-au concentrat pe o moleculă numită panteteină, cu un rol central în metabolismul actual. În studii anterioare, s-a arătat că aceasta ar fi putut fi abundentă în lacurile de pe Pământul primitiv.

Când au amestecat panteteină cu aminoacizi într-o replică a unei „supe primordiale”, au obținut un compus nou, aminoacil-tiol. Acesta, în contact cu ARN, a declanșat reacția de legare a aminoacizilor, un pas crucial spre formarea proteinelor.

Șansa și timpul, aliații vieții

Nu toți oamenii de știință sunt convinși. Chimicul Nick Lane, și el cercetător la UCL, avertizează că lanțurile de aminoacizi rezultate sunt aleatorii și haotice, departe de ordinea riguroasă a proteinelor produse în celule. Totuși, subliniază el, acest lucru nu exclude posibilitatea ca, în miliarde de ani de reacții chimice, ordinea să apară din haos.

Rezultatul este, în sine, fascinant. El arată cum molecule simple, întâlnite pe Pământul timpuriu, ar fi putut declanșa procesele ce au dus, treptat, la apariția vieții. Iar misterul care i-a ținut treji pe biologi timp de generații începe să primească, încet-încet, un contur științific.