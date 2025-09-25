Oamenii de știință propun arme nucleare pentru a devia asteroidul 2024 YR4 înainte să lovească Luna / „Trebuie să acționăm rapid”, avertizează un studiu

Asteroidul potențial „ucigaș de orașe” 2024 YR4 are o mică probabilitate de a lovi Luna în 2032. Într-un nou studiu, cercetătorii analizează logistica distrugerii sale, posibil cu arme nucleare, înainte ca obiectul să se apropie periculos, informează The New York Post.

După ce au evaluat mai multe soluții, oamenii de știință au propus o metodă neconvențională pentru a împiedica roca spațială, considerată capabilă să distrugă un oraș, să lovească Luna. Mai exact, detonarea ei cu dispozitive nucleare.

Măsura, descrisă într-un studiu postat pe platforma arXiv, sugerează că ar putea fi vorba de „misiuni de perturbare nucleară robustă” lansabile în câțiva ani.

YR4 a stârnit îngrijorare la nivel mondial

Descoperit în decembrie 2024, YR4 a stârnit îngrijorare la nivel mondial când inițial s-a estimat că ar putea lovi Pământul la 23 decembrie 2032, cu o energie suficientă pentru a distruge un oraș.

Ulterior, Centrul NASA pentru Obiecte Apropiate Pământului (CNEOS) a redus probabilitatea unui impact terestru la un nivel neglijabil, 0,00081%, dar a crescut în schimb șansele ca asteroidul să lovească Luna în aceeași dată la peste 4%.

Cercetătorii au propus o „misiune de perturbare cinetică”

Un eventual impact lunar ar putea genera un nor de fragmente care ar afecta sateliți și nave spațiale aflate pe orbită, iar materialul dislocat ar putea cădea înapoi pe suprafața Lunii, fapt care ar pune în pericol astronauții din programele Artemis.

Pentru a evita un astfel de deznodământ, cercetătorii au propus o „misiune de perturbare cinetică” în care roca ar fi dislocată prin utilizarea „dispozitivelor explozive nucleare”, soluție asemănătoare celei din filmul Armageddon.

Echipa sugerează trimiterea a două dispozitive nucleare de 100 kilotone, capabile de a naviga autonom către YR4, asteroid ce măsoară peste 90 de metri în lungime, și de a fi detonate cu o forță de circa cinci până la opt ori mai mare decât bombele atomice lansate asupra Japoniei în 1945.

Un al doilea dispozitiv ar urma să fie păstrat „la bord” ca rezervă, folosit doar dacă este necesar; în caz contrar, acesta ar putea fi eliminat în siguranță prin detonare în spațiu, după ce prima detonare ar fi reușit devierea asteroidului, explică autorii.

O misiune de deviere, similară DART, exclusă

O alternativă analizată a fost misiunea de deviere cinetică, similară testului DART realizat de NASA în 2022, când o navă a lovit asteroizii Dimorphos pentru a-i schimba traiectoria. Autorii au respins însă această opțiune, argumentând că nu ar exista timp suficient pentru a realiza recunoașterea masei și dimensiunii obiectului, pași esențiali înainte de o interceptare, având în vedere distanța mare până la asteroid (aproximativ 379 milioane de mile).

„Misiunile de deviere au fost evaluate și par puțin probabile”, scriu cercetătorii. O misiune de recunoaștere nu ar putea fi lansată înainte de 2028, ceea ce ar lăsa doar trei ani pentru o intervenție, pe când varianta nucleară ar putea fi gândită între cinci și șapte ani, cu ferestre de lansare între 2029 și sfârșitul lui 2031, potrivit studiului.

Este important de subliniat că riscul unui impact lunar rămâne redus. Autorii reamintesc că probabilitatea este mică. Totuși, opțiunea nucleară reprezintă o soluție suplimentară ce ar putea fi luată în considerare pentru a contracara obiectele periculoase din apropierea Pământului în viitor.