VIDEO O hartă 3D dezvăluie regiunile în care se nasc stelele din Calea Lactee

Cum arată locurile de naştere ale stelelor? Pentru a răspunde la această întrebare, astronomii au creat un videoclip tridimensional care dezvăluie „creşele stelare” din galaxia noastră, Calea Lactee, pe baza unor observaţii care au ajuns la distanţe de până la 4.000 de ani-lumină, a anunţat Agenţia Spaţială Europeană (ESA), citată miercuri de DPA.

Modelul hărţii computerizate se bazează pe mai mulţi ani de observaţii efectuate de sonda spaţială Gaia, lansată de ESA în 2013, transmite Agerpres.

Cartografierea regiunilor de formare a stelelor este extrem de dificilă, deoarece acestea sunt de obicei ascunse în spatele unor nori groşi de gaz şi praf, a explicat ESA.

Deşi Gaia nu putea să vadă direct prin acei nori, sonda europeană a putut măsura cantitatea de lumină stelară blocată de praful cosmic. Pe baza acestor date, cercetătorii pot crea hărţi 3D ale prafului şi pot estima cantitatea de hidrogen ionizat, un indicator cheie al procesului activ de formare a stelelor.

Noua hartă include date despre 44 de milioane de stele, inclusiv 87 de stele rare de tip O observate de sonda spaţială Gaia. Aceste stele tinere, masive şi extrem de luminoase emit suficientă radiaţie energetică pentru a ioniza hidrogenul din jurul lor.

Diverse telescoape au studiat în trecut acele regiuni, dar, până în prezent, structura lor tridimensională a rămas neclară în imaginile obţinute de ele.

„Nu a existat niciodată un model al distribuţiei de gaz ionizat în Calea Lactee care să corespundă atât de bine cu observaţiile cerului efectuate de alte telescoape”, a declarat Lewis McCallum, astronom la Universitatea St Andrews din Scoţia, citat într-un comunicat de presă publicat marţi de ESA.

„De aceea suntem încrezători că imaginile noastre, de sus până jos şi filmele ‘fly-through’, reprezintă o aproximare bună a felului în care aceşti nori arată în 3D”, a adăugat el.