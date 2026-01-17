Activitatea de fuziuni și achiziții (M&A) din sectorul bio-științelor a înregistrat o creștere semnificativă la nivel global în 2025, valoarea totală a tranzacțiilor ajungând la 240 de miliarde de dolari, în creștere cu 81% față de anul precedent. Evoluția a fost alimentată în principal de tranzacții de mare amploare realizate de companii farmaceutice majore, potrivit unui raport de specialitate, citat de Agerpres.

Datele din raportul EY M&A Firepower arată că, deși numărul total al tranzacțiilor a scăzut cu 12%, piața s-a orientat către operațiuni mai mari și mai selective. Segmentul bio-farmaceutic a consemnat o reducere de 19% a volumului tranzacțiilor, în timp ce domeniul tehnologiilor medicale a crescut cu 6%. În acest context, valoarea medie a unei tranzacții a urcat la 2,1 miliarde de dolari, cu 107% mai mult decât media din 2024.

Raportul indică o schimbare clară de strategie: companiile preferă achizițiile care vizează inovații avansate, aflate în stadii apropiate de comercializare, în detrimentul investițiilor speculative pe termen lung. Această abordare reflectă presiunile crescânde asupra portofoliilor de produse, într-un context marcat de expirarea brevetelor și de intensificarea competiției globale.

Un alt element central al raportului îl reprezintă nivelul record al „puterii de achiziție” (Firepower) din sectorul bio-științelor, estimat la 2,1 trilioane de dolari. Această capacitate financiară oferă companiilor un spațiu larg de manevră pentru achiziții și parteneriate în anii următori, în special în 2026 și ulterior.

Totuși, optimismul conducerilor din industrie este temperat de evaluările analiștilor. EY estimează un decalaj de creștere de aproximativ 100 de miliarde de dolari până în 2028, care ar putea ajunge la 370 de miliarde de dolari până în 2032, pe fondul pierderii exclusivității unor produse cu vânzări ridicate și al riscurilor geopolitice tot mai accentuate. Peste jumătate dintre prognozele analiștilor pentru primele 25 de companii farmaceutice sunt neutre sau negative în privința evoluției portofoliilor, iar peste 40% privesc cu scepticism perspectivele M&A și ale parteneriatelor strategice.

China, tot mai importantă în ecuația globală

China a atras 34% din investițiile globale în alianțe din sectorul bio-științelor în 2025, provenite în principal din SUA și Europa, față de doar 4% în 2020. Cinci dintre cele mai mari zece alianțe ale anului au implicat companii cu sediul în China, ceea ce reflectă rolul tot mai important al ecosistemului chinez de inovare.

Consultanții EY subliniază că acest ecosistem oferă costuri mai reduse și o tranziție mai rapidă de la cercetare la comercializare, devenind o opțiune strategică pentru companiile care doresc să își diversifice și să își accelereze dezvoltarea portofoliilor.

Inteligența artificială, motorul noii strategii M&A

Raportul evidențiază și o creștere de 256% a valorii potențiale a tranzacțiilor care vizează accesul la platforme și tehnologii bazate pe inteligență artificială. AI este tot mai utilizată atât pentru identificarea țintelor de achiziție, cât și pentru evaluarea riscurilor și maximizarea valorii post-tranzacție.

Cu toate acestea, performanța rămâne inegală: doar 32% dintre tranzacții au atins sau depășit obiectivele de venituri estimate. Ratele de succes au fost mai ridicate în cazurile în care achizițiile au fost realizate în arii terapeutice în care compania cumpărătoare avea deja expertiză operațională.

În concluzie, raportul EY indică faptul că, deși sectorul bio-științelor dispune de resurse financiare fără precedent, succesul pe termen lung va depinde de integrarea inteligenței artificiale în strategiile de M&A și de regândirea modelelor tradiționale de parteneriat. Specialiștii recomandă adoptarea modelului „Bioweave”, bazat pe rețele de colaborare mai flexibile și pe orchestrarea inovării la scară globală, într-o piață din ce în ce mai complexă și competitivă.