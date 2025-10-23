Amazon folosește AI pentru a transforma roboții în lucrători mai eficienți în depozite

Amazon a anunțat că accelerează automatizarea depozitelor sale cu ajutorul inteligenței artificiale și al roboticii, ceea ce ridică noi întrebări despre viitorul angajaților umani, anunță TechXplore.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Gigantul comerțului online a prezentat miercuri, într-un centru de distribuție din Silicon Valley, brațe robotice „Blue Jay” și alte echipamente inteligente, capabile să sorteze, selecteze și consolideze produsele cu o precizie ridicată la un singur post de lucru. Sistemele sunt dezvoltate cu ajutorul AI, care a redus cu două treimi timpul necesar proiectării și implementării lor, potrivit lui Tye Brady, tehnologul șef al Amazon Robotics.

„Aceasta este puterea AI. Aceste sisteme nu sunt experimente. Sunt instrumente reale, construite pentru a face munca angajaților mai sigură, mai inteligentă și mai satisfăcătoare”, a declarat Brady.

Brady a respins îngrijorările conform cărora sporirea depozitelor cu robotică și AI ar însemna mai puține locuri de muncă pentru oameni, și a declarat că Amazon a creat mai multe locuri de muncă în SUA în ultimul deceniu decât orice altă companie.

Cu toate acestea, The New York Times a relatat că investițiile în robotică ar putea permite Amazon să evite angajarea a 160.000 de lucrători în doar doi ani, chiar și în contextul creșterii afacerii sale online.

Automatizarea depozitelor Amazon ar putea reduce astfel necesitatea angajărilor, în special pentru muncitorii temporari necesari în perioadele de vârf, cum ar fi sărbătorile.