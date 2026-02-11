China a lansat la Shenzhen ceea ce numește „prima ligă de lupte între roboți umanoizi din lume”, un proiect menit să accelereze dezvoltarea roboticii avansate și să crească interesul public pentru inteligența artificială. Competiția, denumită Ultimate Robot Knockout Legend (UKRL), pune la dispoziția echipelor participante inclusiv roboți umanoizi T800, furnizați gratuit de compania chineză EngineAI .

Potrivit Interesting Engineering, echipa care va câștiga competiția va primi o centură de campion din aur, evaluată la aproximativ 1,44 milioane de dolari (10 milioane de yuani). Organizatorii și experții chinezi susțin că evenimentul reprezintă o demonstrație a progreselor rapide făcute de China în domeniul roboticii și al aplicațiilor sale practice.

Sezonul UKRL 2026 va avea o structură competițională pe mai multe niveluri și se va desfășura până în luna decembrie a acestui an.

Roboți proiectați special pentru confruntare

Robotul umanoid T800 a fost prezentat de EngineAI în decembrie anul trecut, printr-un videoclip care arăta executarea unor mișcări de luptă extrem de fluide, imaginile care au devenenit rapid virale online. Conform companiei, robotul poate executa tehnici complexe de arte marțiale, inclusiv lovituri laterale și rotații aeriene de 360 de grade.

Construit din panouri de aluminiu la o calitate folosită în domeniul aeronauticii, T800 combină durabilitatea cu o greutate redusă. Robotul este echipat cu un sistem activ de răcire la nivelul articulațiilor picioarelor, ceea ce îi permite să funcționeze la intensitate ridicată timp de până la patru ore, folosind o baterie litiu solid-state.

Sistemul său de percepție include senzori LiDAR la 360 de grade, camere stereo și procesare rapidă a mediului, pentru orientare în timp real și evitarea obstacolelor. Motoarele de înaltă performanță pot genera un cuplu de până la 450 Nm, ceea ce permite mișcări dinamice, schimbări rapide de direcție și manevre aeriene.

Instrument de promovare și testare a tehnologiei

Analiștii chinezi consideră că liga UKRL va avea un rol important în popularizarea roboticii umanoide. Pan Helin, analist cu sediul la Beijing, a declarat că astfel de competiții cresc gradul de conștientizare publică și, mai mult, contribuie la identificarea limitărilor tehnologice actuale. Peste toate, este vorba despre testarea în condiții reale a roboților umanoizi, o misiune esențială pentru perfecționarea acestora.

Tian Feng, fost decan al Institutului de Cercetare pentru Industria Inteligenței din cadrul SenseTime, a subliniat că oferirea gratuită a roboților T800 va reduce barierele de intrare pentru companiile mai mici și va accelera colaborarea dintre industrie, mediul academic și centrele de cercetare.

Beneficii, dar și riscuri

Potrivit lui Tian Feng, testele de luptă pot reduce ciclurile de dezvoltare tehnologică cu peste 30% și pot valida mai rapid rezultatele obținute în simulările de laborator. În timpul competiției vor fi monitorizați indicatori precum controlul mișcării, echilibrul dinamic și rezistența la impact, iar componentele-cheie vor fi supuse unor teste intense.

Expertul avertizează însă că accentul excesiv pus pe performanța în confruntări ar putea îndepărta dezvoltarea roboților de utilizările industriale sau de servicii, deoarece luptele implică mișcări extreme pe termen scurt, nu funcționare stabilă și eficientă pe termen lung.