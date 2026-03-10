Gigantul tehnologic chinez Xiaomi a început să testeze roboți umanoizi în fabrica sa de vehicule electrice din Beijing, într-un experiment care încearcă să răspundă unei întrebări tot mai discutate în industrie: pot astfel de mașini să înlocuiască, măcar parțial, munca oamenilor pe liniile de producție?

Proiectul se află încă într-o fază experimentală, însă primele rezultate au fost deja analizate de companie. Potrivit publicației Futurism, Xiaomi a introdus doi roboți umanoizi într-o perioadă de probă pentru a vedea dacă aceștia pot lucra într-un mediu industrial real.

Roboții Xiaomi au finalizat peste 90% dintre sarcini

Primele concluzii au fost prezentate chiar de conducerea companiei.

Într-un interviu acordat CNBC, președintele Xiaomi, Lu Weibing, a declarat că roboții companiei au reușit să finalizeze 90,2% dintre sarcinile primite într-un interval de trei ore.

Un videoclip publicat de companie arată cum cei doi roboți lucrează la capetele opuse ale liniei de asamblare, unde aplică piulițe pe șasiul unui vehicul electric aflat în producție.

La prima vedere, roboții nu par foarte rapizi. De fapt, doi muncitori umani ar putea face aceeași operațiune într-un timp mai scurt. Totuși, imaginile sunt relevante deoarece arată una dintre primele integrări reușite ale unor roboți umanoizi într-un mediu industrial real.

Cea mai mare provocare: ritmul liniei de producție

Pentru constructorii auto, viteza este esențială. Iar aici apare adevărata provocare pentru roboții umanoizi.

„Pentru a integra roboți în liniile noastre de producție, cea mai mare provocare este ca aceștia să țină pasul cu ritmul. În fabrica de automobile Xiaomi, la fiecare 76 de secunde, o mașină nouă iese de pe linia de asamblare. Cei doi roboți umanoizi sunt capabili să țină ritmul nostru”, a declarat Lu.

Cu alte cuvinte, chiar dacă nu sunt mai rapizi decât oamenii, roboții pot funcționa în sincron cu restul fluxului de producție.

Roboții sunt încă „stagiari” în fabrică

Chiar și așa, conducerea Xiaomi spune că tehnologia nu este pregătită încă să înlocuiască angajații.

„Roboții din liniile noastre de producție nu făceau o treabă oficială, ci mai degrabă una de stagiari”, a explicat Lu în același interviu.

Declarația sugerează că rolul roboților este deocamdată experimental, fiind utilizați mai ales pentru a testa capacitatea lor de a lucra într-un mediu industrial complex.

Experimente similare apar și în alte industrii

Xiaomi nu este singura companie care testează roboți umanoizi în producție sau logistică.

În februarie, firma britanică Humanoid a finalizat un proiect pilot similar. În cadrul acestuia, roboți bipezi au fost folosiți pentru stivuirea containerelor, iar operațiunea a avut o rată de succes de peste 90%, potrivit Humanoids Daily.

Astfel de teste sunt urmărite cu interes de industria auto și de sectorul roboticii. Dacă tehnologia va deveni suficient de rapidă și fiabilă, roboții umanoizi ar putea schimba modul în care funcționează fabricile moderne, inclusiv cele dedicate producției de mașini electrice.