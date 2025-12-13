O companie europeană de robotică pregătește lansarea unui program ambițios de implementare a 10.000 de roboți umanoizi în fabrici și centre logistice, mutare care marchează astfel trecerea tehnologiei de la uz casnic la aplicații industriale la scară largă, anunță Interesting Engineering.

1X, firma de inteligență artificială și robotică din spatele robotului Neo, pregătit pentru consumatori, a anunțat joi un parteneriat strategic cu EQT, un mare investitor suedez și unul dintre susținătorii companiei prin EQT Ventures. Acordul va face mii de roboți Neo disponibili companiilor din portofoliul EQT, și va acoperi sectoare precum producție, depozitare, logistică și sănătate.

10.000 de roboți Neo ar putea fi livrați către peste 300 de companii

Conform planului, până la 10.000 de roboți Neo ar putea fi livrați către peste 300 de companii între 2026 și 2030, iar 1X va negocia acorduri individuale cu fiecare firmă interesată.

„Acest parteneriat aduce roboții umanoizi în economia reală. Raza de acțiune globală și expertiza operațională a EQT îi fac partenerul ideal pentru a implementa tehnologia noastră în siguranță, responsabil și la scară largă. Împreună, ne propunem să demonstrăm cum roboții umanoizi pot crește productivitatea, îmbunătăți siguranța și crea modele de muncă mai sustenabile la nivel mondial”, a declarat Bernt Øivind Børnich, fondator și CEO al companiei.

De la casă la industrie

Neo a fost promovat inițial ca robot personal, descris drept „primul robot umanoid pregătit pentru consumatori, conceput să transforme viața de acasă”. La deschiderea precomenzilor, în octombrie, prețul era de 20.000 de dolari, iar accentul era pus pe treburile casnice și interacțiunea cu membrii familiei.

Cu toate acestea, noul parteneriat mută robotul de la rolul de companion casnic la cel de asistent industrial. Compania are deja un robot industrial, Eve Industrial, destinat aplicațiilor comerciale, dar Neo va fi acum folosit în medii de lucru reale.

„Roboții umanoizi trec de la ficțiune la implementare în lumea reală, iar 1X este poziționată unic pentru a conduce următorul val de adopție masivă a roboților pe piața globală. Nu este vorba despre înlocuirea oamenilor, ci despre a le oferi superputeri. Punând tehnologia 1X la dispoziția companiilor din portofoliul nostru, le ajutăm să facă față penuriei de forță de muncă, să îmbunătățească siguranța și să atingă noi niveluri de productivitate în industriile care mențin lumea în mișcare”, a declarat Ted Persson, partener principal la EQT Ventures.

Prioritizarea aplicațiilor industriale

Deși Neo este conceput pentru consumatori, adoptarea industrială se dovedește mai practică. Prețul de 20.000 de dolari limitează atractivitatea sa pentru gospodării, iar funcția de confidențialitate, care permite operatorilor 1X să vadă perspectiva robotului, ar putea ridica îngrijorări în rândul utilizatorilor casnici.

Siguranța în preajma copiilor mici sau a animalelor de companie reprezintă, de asemenea, o provocare, având în vedere dimensiunea și stabilitatea robotului. Experții susțin că adoptarea roboților umanoizi în case ar putea dura încă ani, dacă nu chiar un deceniu. În schimb, aplicațiile industriale precum logistică și depozitare oferă valoare imediată, ceea ce face ca acest parteneriat să fie un pas logic către implementarea la scară largă.

Extindere la nivel global

1X plănuiește să înceapă implementări pilot în Statele Unite în 2026, urmate de o expansiune rapidă în Europa și Asia. Companiile din portofoliul EQT vor beneficia de acces timpuriu la capacitatea de producție și expertiza de integrare a 1X, ceea ce le oferă un avantaj competitiv în rezolvarea provocărilor legate de forța de muncă.

Fondată în 2014, 1X a strâns peste 130 de milioane de dolari de la investitori, printre care EQT Ventures, Tiger Global și OpenAI Startup Fund. Compania nu a dezvăluit cifrele privind precomenzile pentru Neo, dar a precizat că cererea „a depășit cu mult” așteptările inițiale.