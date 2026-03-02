Industria roboților umanoizi este încă la început, dar firmele chineze conduc dezvoltarea și adoptarea la nivel global, livrând mai multe unități și iterând mai rapid decât competitorii occidentali.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit experților citați de TechCrunch, avantajele Chinei provin dintr‑un lanț de aprovizionare hardware robust, construit în mare parte prin dezvoltarea sectorului de vehicule electrice, și dintr‑o bază de producție puternică care permite firmelor să dezvolte și lanseze modele noi mai rapid și mai ieftin decât rivalii din Occident.

Un exemplu notabil este compania chineză Unitree, care anul trecut a expediat aproximativ de 36 de ori mai multe unități decât firmele americane precum Figure și Tesla în domeniul roboților umanoizi.

În total, livrările globale de roboți umanoizi au fost de aproximativ 13.317 unități în 2025, un volum modest, dar cu așteptări de creștere rapidă în următorii ani.

Topul producătorilor după volumele estimate de livrări pentru 2025 este condus de companii chineze ca Agibot și Unitree, urmate de alți jucători din China și din afara țării, indicând o dominație timpurie a Beijingului în acest sector.

La început, interesul pentru roboți umanoizi s‑a bazat pe demonstrații spectaculoase, dar tendința se îndreaptă acum spre aplicații practice reale.

Clienții pun accent pe capacitatea roboților de a funcționa stabil în medii autentice și de a prelua sarcini de rutină, iar politicile industriale din China sprijină modernizarea automată și adoptarea roboților în sectoare precum fabricație, logistică și retail.

Finanțarea sectorului a crescut: Unitree a atins o valoare de piață de circa 3 miliarde de dolari după o rundă de finanțare Series C și își propune o evaluare mai mare printr‑o eventuală ofertă publică inițială (IPO).

O altă firmă, Galbot, a atras peste 300 de milioane de dolari, consolidând segmentul de roboți umanoizi din China.

Și companiile americane progresează, orientându‑se spre implementări reale și anunțând planuri ambițioase de producție, dar China își extinde oferta spre o combinație de modele accesibile pentru piața de masă și aplicații mai sofisticate în sectoare industriale, de consum și de reabilitare.

În ansamblu, avantajele structurale, de la fabricație la politici industriale, propulsează companiile chineze într‑o poziție de concurență timpurie puternică în dezvoltarea și adoptarea roboților umanoizi la scară largă.