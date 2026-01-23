Tesla intenţionează să lanseze pe piaţă roboţii săi umanoizi Optimus până la sfârşitul anului viitor, a anunţat marţi directorul executiv al companiei, Elon Musk, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Potrivit lui Musk, roboţii Optimus sunt deja folosiţi pentru sarcini simple în fabricile Tesla, unde contribuie la procesul de producţie al vehiculelor electrice. Comercializarea acestora va începe însă doar după ce compania va avea garanţia unui nivel ridicat de fiabilitate şi siguranţă, precum şi a unei game extinse de funcţionalităţi. „Practic, îi poţi cere să facă aproape orice”, a declarat Musk.

Viitorul companiei se va baza pe roboţi şi pe vehicule autonome

În contextul scăderii vânzărilor de automobile, fondatorul Tesla susţine de mai mult timp că viitorul companiei se va baza pe roboţi şi pe vehicule autonome. La Davos, el şi-a reiterat convingerea că, în timp, roboţii vor ajunge să depăşească oamenii ca număr şi vor prelua o mare parte din nevoile societăţii, de la îngrijirea copiilor şi a vârstnicilor până la îngrijirea animalelor de companie. În declaraţii anterioare, Musk a afirmat chiar că Optimus ar putea deveni un chirurg de excepţie.

Elon Musk a vorbit şi despre evoluţia inteligenţei artificiale, estimând că aceasta ar putea depăşi inteligenţa oricărui om până la sfârşitul acestui an sau, cel târziu, anul viitor. Mai departe, el a prognozat că, până în 2030–2031, AI ar putea deveni mai inteligentă decât întreaga omenire la un loc.

Elon Musk a făcut numeroase predicţii care nu au fost îndeplinite

Un obstacol major în dezvoltarea accelerată a inteligenţei artificiale este lipsa energiei electrice la nivel global, a mai spus Musk, care a pledat pentru extinderea producţiei de energie solară – un domeniu în care Tesla este deja activă.

În paralel, compania xAI, fondată de Elon Musk, dezvoltă software-ul Grok, un competitor pentru alte modele de inteligenţă artificială, precum ChatGPT, creat de OpenAI. Grok a fost însă criticat în spaţiul public pentru funcţii controversate, inclusiv pentru sexualizarea unor imagini obişnuite cu femei şi fete.

De-a lungul timpului, Elon Musk a făcut numeroase predicţii ambiţioase legate de tehnologie şi de Tesla, dintre care unele nu au fost îndeplinite în termenele anunţate.