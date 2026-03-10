Primăria din Timișoara va sprijini participarea a cinci echipe locale de robotică la etapa națională a competiției FIRST Tech Challenge 2026, care va avea loc la București în perioada 13–15 martie, relatează Radio Timișoara, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, municipalitatea intenționează să aloce aproximativ 164.200 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare ale elevilor care vor participa la competiție.

Inițiativa are ca scop susținerea tinerilor pasionați de tehnologie și inginerie, implicați în proiectarea, construcția și programarea roboților. Autoritățile locale consideră că astfel de proiecte contribuie la dezvoltarea unei comunități solide în domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) la nivel local.

Elevii sunt coordonați de profesori din mai multe instituții de învățământ din oraș, iar echipele participante fac parte dintre cele mai active cluburi de robotică din Timișoara.

Echipele susținute de Primăria Timișoara

Cele cinci echipe care vor beneficia de sprijin financiar pentru deplasarea la competiția națională sunt:

Atlas CNB, de la Colegiul Național Bănățean

Solar Sparks Robotics, de la Școala Gimnazială Nr. 30

CSH, de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”

CyberMoon, de la Colegiul Național „C.D. Loga”

RoboDojo, de la Colegiul Național „Ana Aslan”

Aceste echipe vor concura la etapa națională a competiției, unde își vor testa roboții și soluțiile tehnice în fața unor echipe din întreaga țară.

Competiția FIRST Tech Challenge este una dintre cele mai importante competiții educaționale de robotică pentru liceeni, în care elevii trebuie să proiecteze și să programeze roboți capabili să îndeplinească diverse sarcini într-un joc tehnic stabilit anual.