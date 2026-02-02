dark
Mii de roboți înarmați vor defila la următoarea paradă militară din Serbia, conform declarației președintelui

Redacția TechRider
2 februarie 2026
Armată de roboți umanoizi
Roboți umanoizi: Credit foto: Nadtochiy | Dreamstime.com
Președintele sârb, Aleksandar Vucic, a declarat luni că următoarea paradă militară a Serbiei va include mii de roboți înarmați și că va solicita sprijinul Chinei în acest sens, informează agenția Tanjug, citată de Agerpres.

Vucic a făcut aceste declarații în cadrul unei prezentări a roboților fabricați de compania chineză AGIBOT Innovation, precizând că Serbia ar putea începe producția de roboți umanoizi încă din acest an.

„La următoarea noastră paradă militară vom avea mii de roboți”

„Un detaliu mi-a atras atenția în timpul prezentării: roboții mai mari pot transporta câte 100 kg, în timp ce alții transportă 10, 20 sau 30 kg , ceea ce înseamnă că pot purta camere și pot desfășura diverse activități. În China, astfel de roboți sunt folosiți pentru controlul la frontieră, există versiuni cu roți pentru deplasare pe drumuri și versiuni fără roți, capabile să sară peste obstacole și să realizeze diverse sarcini, inclusiv să fie înarmați. Prin urmare, la următoarea noastră paradă militară vom avea mii de roboți, care vor asigura un plus de securitate pentru țara noastră”, a afirmat Vucic.

Totodată, președintele sârb a menționat că industria aplicațiilor de inteligență artificială din Serbia va dispune până în 2030 de o forță de muncă de aproximativ 8.000 de angajați, în cadrul planurilor guvernamentale de dezvoltare a sectorului.

