VIDEO Gigantul tech chinez Ant Group, care deține Alipay, și-a prezentat primul robot umanoid / R1, rivalul direct al lui Optimus de la Tesla / Ajutor în bucătărie sau ghid turistic, printre sarcinile sale

Gigantul tehnologic chinez Ant Group, care deține platforma de plăți Alipay, și-a prezentat primul robot umanoid în cadrul conferințelor tehnologice din această lună, relatează The Verge.

Compania se alătură unui val tot mai mare de branduri care își croiesc drum într-un domeniu nou al automatizării, combinând inteligența artificială cu tehnologia fizică.

Videoclipurile îl arată pe robotul R1 al Robbyant gătind pentru publicul prezent la târgul tehnologic IFA 2025 de la Berlin, săptămâna trecută. Compania, o filială a Ant Group, susținută de Jack Ma, a prezentat robotul umanoid și la Conferința Inclusion 2025, care a avut loc săptămâna aceasta la Shanghai, potrivit Bloomberg.

Ajutorul în bucătărie este primul dintre numeroasele cazuri potențiale de utilizare pentru R1, spune Robbyant. Compania, cunoscută și sub numele de Shanghai Ant Lingbo Technology Co., afirmă că robotul ar putea fi utilizat ca robot de companie sau de îngrijire în domeniul sănătății sau ca ghid turistic robotizat în industria turismului.

Compania nu a anunțat data lansării sau prețul robotului și, potrivit unor surse, îl testează în centre comunitare și restaurante. Ar fi înțelept să privim cu scepticism afirmațiile privind performanța R1 până când robotul va putea fi văzut acționând singur în lumea reală, deși acest videoclip de la IFA nu creează așteptări prea mari, deoarece R1 așează o cutie pe o tejghea într-un ritm atât de lent încât face ca un leneș să pară rapid:

Ant se alătură companiilor precum Tesla lui Elon Musk în dublarea investițiilor în robotica bazată pe inteligență artificială. Deși acest domeniu a fost afectat de promisiuni exagerate și de progrese dezamăgitor de lente chiar și în ceea ce privește sarcinile de bază timp de decenii, mulți cred că progresele în domeniul software-ului vor ajuta în cele din urmă acest domeniu să depășească decenii de progrese lente și profund dezamăgitoare.