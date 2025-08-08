VIDEO Primul robot aspirator DJI dispune de tehnologie pentru drone și un design transparent / Modelul evită excrementele animalelor de companie și șosetele

DJI, renumitul producător de drone din China, a prezentat primul său robot aspirator, DJI Romo, transmite The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelele Romo S, A și P se diferențiază în primul rând prin design, Romo P și A având o carcasă transparentă care permite vizualizarea mecanismului intern al dispozitivului. Toate cele trei versiuni utilizează tehnologia dronelor DJI pentru a naviga și a evita obstacolele.

Romo utilizează un senzor binocular cu vedere fish-eye și trei senzori laser cu unghi larg, împreună cu un algoritm de percepție bazat pe învățarea automată care îi permite să detecteze și să identifice obiecte de dimensiuni mici, precum un cablu de încărcare cu diametru de 2 mm. Acest sistem avansat permite aspiratorului să-și adapteze strategia de curățare în funcție de obstacol, ocolind șosetele sau excrementele animalelor de companie, în timp ce curăță în apropierea picioarelor mobilierului.

Funcționalități avansate și personalizabile

Cu o putere de aspirare formidabilă de 25.000 Pa, Romo include, de asemenea, o perie dublă anti-încurcare, două perii extensibile și o pereche de tampoane rotative care se pot ridica la trecerea pe covoare. Atunci când sunt detectate resturi, cum ar fi mâncare pentru pisici vărsată, aspiratorul poate încetini și crește puterea de aspirare pentru a evita împrăștierea particulelor.

Dispozitivul este livrat cu o stație de andocare care golește, curăță și reîncarcă aspiratorul în două ore și jumătate. Modelul mai scump, Romo P, oferă o caracteristică unică: un compartiment suplimentar pentru o a doua soluție de curățare, permițând planuri de curățare personalizate (de exemplu, utilizarea unui degresant în bucătărie).

Romo utilizează aceiași algoritmi de planificare a traseului dezvoltați pentru dronele DJI pentru a genera trasee eficiente de curățare, care sunt stocate local pentru confidențialitate. În plus, aspiratoarele pot fi controlate cu comenzi vocale și pot funcționa și ca aparate de securitate controlate de la distanță, permițând utilizatorilor să-și monitorizeze locuințele și să comunice cu persoanele în timp real. Gama DJI Romo va fi lansată mai întâi în China, urmând ca o lansare globală mai amplă să aibă loc în cursul acestui an, deși lansarea în S.U.A. nu este confirmată.

Sursa foto: DJI

Citește și: VIDEO Aspiratorul robot cu care chinezii vor să cucerească piața din România: se cațără peste obstacole și caută animalele de companie prin casă pentru a le fotografia