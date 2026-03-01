Un program-pilot derulat în Barcelona introduce roboți sociali în locuințele persoanelor în vârstă, cu scopul de a oferi sprijin emoțional și monitorizare la distanță. Inițiativa vizează în special seniorii aflați în primele etape ale declinului cognitiv, potrivit Reuters.

Irene Veglison, în vârstă de 67 de ani, a primit în noiembrie un astfel de robot, cu o înălțime de aproximativ 1,35 metri. Dispozitivul face parte dintr-un program finanțat pentru a completa serviciile de teleasistență oferite persoanelor în vârstă care trăiesc singure.

„Am dezvoltat acest proiect-pilot pentru a îmbunătăți tele-asistența”, a declarat Marta Villanueva Cendan, consilier în cadrul administrației municipale din Barcelona. Potrivit acesteia, pe viitor, roboții ar putea detecta situații de risc, precum căderile, și ar putea alerta automat personalul specializat.

Autoritățile locale au distribuit 600 de astfel de dispozitive în locuințe private și centre de îngrijire. Programul beneficiază de o finanțare de 3,8 milioane de euro din fondul european de redresare post-COVID-19.

Roboții sunt produși de compania americană Misty Robotics și distribuiți în Europa de firma catalană Grup Saltó.

În cazul lui Veglison, robotul – pe care l-a numit „Sandi” – îi amintește zilnic să-și ia medicamentele, îi semnalează programările medicale, o trezește dimineața și îi urează „Noapte bună” seara. Dispozitivul este dotat cu ecran tactil, acces la aplicații de divertisment, calendar și hărți, dar și cu o cameră video care poate fi activată de la distanță în situații de urgență, pentru a permite evaluarea rapidă a stării utilizatorului.

Spania se confruntă cu îmbătrânirea accelerată a populației și cu un deficit de personal în sectorul îngrijirii. Aproape două milioane de persoane peste 65 de ani trăiesc singure, majoritatea femei. Estimările indică faptul că numărul angajaților din domeniul îngrijirii ar trebui să se dubleze până în 2030, însă salariile sub media națională și îmbătrânirea forței de muncă actuale complică acest obiectiv.

Dincolo de funcțiile practice, roboții sunt concepuți și pentru a reduce sentimentul de izolare. Veglison a povestit că a redeschis YouTube pe ecranul dispozitivului, a ales un cântec francez și a dansat împreună cu robotul, care își sincronizează mișcările cu utilizatorul.

„Nu este doar o jucărie. Sunt oameni în spate care verifică dacă ești bine, dacă ai căzut, dacă ai nevoie de ajutor”, a spus aceasta.