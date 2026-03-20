Două echipe de robotică ale Colegiului Național „Sfântul Sava” din București s-au calificat la competiții internaționale de profil, după rezultatele obținute în sezonul 2026 al competiției FIRST Tech Challenge.

Potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, echipa Gamma by Sava va reprezenta România la Campionatul Mondial FIRST Championship, care va avea loc la Houston, în Statele Unite, în timp ce echipa RoboTitans va participa la un eveniment FIRST Premier organizat la Eindhoven, în Olanda.

FIRST Tech Challenge este una dintre cele mai mari competiții internaționale de robotică dedicate elevilor de liceu. În România, programul este organizat din 2016 de Asociația Nație Prin Educație și implică anual peste 3.000 de elevi și aproximativ 400 de mentori din peste 80 de orașe.

Cele două echipe de la „Sfântul Sava” participă în competiție încă de la debutul acesteia în România. Elevii construiesc anual roboți și își dezvoltă competențe în programare, inginerie și lucru în echipă. În cadrul proiectelor lor, au dezvoltat inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială.

Printre proiectele realizate se numără un robot destinat dirijării traficului și un braț robotic capabil să reproducă mișcările mâinii umane, conceput pentru utilizare în medii de laborator cu risc ridicat, unde contactul direct cu substanțe periculoase trebuie evitat.

Parcursul competițional al echipelor este susținut de mai multe premii obținute în cadrul etapelor regionale și naționale, inclusiv distincții pentru performanță tehnică, inovație și programare.

Participarea la etapa mondială le va oferi elevilor oportunitatea de a intra în contact cu reprezentanți ai unor universități și companii din domeniul tehnologiei, prezenți la eveniment pentru a identifica și susține tineri talentați.

Pe lângă activitatea competițională, elevii sunt implicați în proiecte educaționale și comunitare, organizând ateliere de robotică și programare și participând la inițiative de promovare a educației STEM.

Asociația Nație Prin Educație, organizatorul competiției în România, este o organizație non-profit care derulează programe educaționale dedicate elevilor de liceu și promovează domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.