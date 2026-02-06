Universitatea din Suceava lansează un program de master în inteligență artificială și robotică socială

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va introduce, începând cu anul universitar 2026–2027, un program de master dedicat inteligenței artificiale și roboticii sociale, cu aplicații în domeniul sănătății.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Programul va fi predat în limba engleză și va fi organizat în parteneriat cu universitățile din Tours (Franța) și Örebro (Suedia), a declarat rectorul USV, Mihai Dimian, pentru Agerpres.

Masterul va include stagii semestriale de studiu la cele două universități partenere și vine ca răspuns atât la cererea pieței muncii, cât și la interesul manifestat de studenți. Potrivit rectorului, inițiativa este susținută și de proiectele de cercetare comune dezvoltate împreună cu Facultatea de Medicină și Științe Biologice.

„Există o solicitare clară, atât din partea angajatorilor din zonă, cât și din partea studenților, de a dezvolta un master în zona inteligenței artificiale. În același timp, colaborările pe care le avem cu zona medicală arată că inteligența artificială este aplicată tot mai mult în imagistica medicală, în organizarea proceselor și inclusiv în domenii precum genetica, pe care o dezvoltăm intens la Suceava”, a explicat Mihai Dimian.

Programul va integra și componenta de robotică socială, iar universitatea pregătește infrastructura necesară, inclusiv un laborator cu roboți umanoizi și un laborator dedicat inteligenței artificiale. Rectorul subliniază că acest tip de pregătire este esențial într-un context în care tehnologiile evoluează rapid, iar universitățile trebuie să anticipeze schimbările de pe piața muncii.

„Universitățile nu trebuie să pregătească doar pentru prezent, ci pentru ceea ce se va întâmpla peste trei, patru sau cinci ani. În cazul unor domenii precum medicina, absolvenții care încep acum vor intra pe piața muncii peste mai mulți ani, iar noi trebuie să avem capacitatea de a face o anumită previziune, chiar dacă este dificilă”, a arătat rectorul USV.

Mihai Dimian atrage atenția că, în condițiile în care tehnologiile se schimbă accelerat, nu este suficient ca studenții să fie pregătiți doar pentru momentul absolvirii, ci și pentru evoluțiile care vor urma în anii de după finalizarea studiilor.

În acest context, USV a investit și într-un laborator de calculatoare cuantice, pornind de la ideea că universitățile trebuie să funcționeze ca „incubatoare ale viitorului”. Deși aceste tehnologii nu sunt încă utilizate pe scară largă la nivel local, conducerea universității estimează că ele vor deveni relevante în următorii cinci-zece ani.

„La nivel internațional, aceste calculatoare sunt deja folosite. Ne așteptăm ca, în timp, să fie utilizate și în zona noastră. De aceea dezvoltăm infrastructura și pregătim oamenii pentru viitor. Din păcate, această misiune a învățământului superior nu este întotdeauna bine înțeleasă în România”, a spus rectorul.

Pe lângă programele avansate de studiu, USV derulează și un curs obligatoriu de introducere în inteligență artificială și securitate cibernetică, destinat tuturor studenților, indiferent de domeniul de studiu. Rectorul consideră că alfabetizarea digitală este esențială, inclusiv pentru studenții din domenii precum dreptul, economia sau filologia.

„Fiecare absolvent ar trebui să știe cum să utilizeze aceste instrumente, dar și să aibă criterii de verificare a informațiilor generate de inteligența artificială. În plus, trebuie să existe o înțelegere clară a riscurilor din spațiul cibernetic, de la furturi electronice până la furturi de date, care sunt la fel de grave”, a mai declarat Mihai Dimian.