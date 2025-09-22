Marina SUA a testat cu succes un prim robot spațial pentru întreținerea sateliților de pe orbita geosincronă

Un sistem robotic dezvoltat de Laboratorul Naval de Cercetare al SUA (NRL) a trecut cu succes testele de pregătire pentru spațiu, aducând aproape posibilitatea inspecției, reparației și modernizării sateliților aflați pe orbită geosincronă, informează Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pe 18 septembrie, NRL a anunțat că încărcătura robotică Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites (RSGS), integrată cu platforma spațială Mission Robotic Vehicle (MRV), a finalizat testele de rezistență în camera cu vid termic, în care a experimentat extremele spațiului, căldură intensă, frig extrem și vid absolut, într-un mediu controlat de pe Pământ.

Acest reper marchează mai mult de două decenii de cercetare și dezvoltare, în parteneriat cu Northrop Grumman SpaceLogistics și cu finanțare suplimentară din partea Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

„Nu este doar un test reușit, ci culminarea unei viziuni care durează de decenii privind întreținerea sateliților pe orbită. Este extrem de incitant să fim atât de aproape de această tehnologie calificată pentru spațiu și gata de lansare”, a declarat Bernard Kelm, director interimar al Naval Center for Space Technology.

O revoluție pentru sateliții geosincroni

Orbita geosincronă, situată la aproximativ 36.000 km de Pământ, găzduiește sute de sateliți, de la cei militari la cei comerciali. Distanța mare face imposibilă inspecția sau repararea lor, și chiar și sateliții funcționali pot deveni rapid depășiți din cauza tehnologiilor învechite. În prezent, acești sateliți sunt construiți cu sisteme de rezervă grele și combustibil suplimentar, pentru că nu există posibilitatea de asistență în orbită.

Noua tehnologie robotică dezvoltată de NRL are scopul de a schimba acest peisaj. Sistemul va permite inspecții detaliate, ajustarea orbitelor, modernizări hardware și reparații direct pe orbită.

O premieră mondială

RSGS este echipat cu două brațe robotice și o gamă variată de instrumente care permit efectuarea în siguranță a operațiunilor de apropiere și întâlnire cu sateliții clienți. Printre acestea se numără camere, senzori și sisteme de imagistică în infraroșu, pentru o apropriere sigură. Brațele robotice pot capta, inspecta și moderniza sateliții, iar sistemul permite adăugarea de noi instrumente, dacă este necesar.

„Finalizarea testelor în camera cu vid termic marchează cel mai important reper. Ele arată că încărcăturile dezvoltate de NRL și MRV pot funcționa împreună ca un sistem complet”, a declarat Dr. Bruce Danly, directorul cercetării NRL.

Lansarea în spațiu este așteptată în 2026

După finalizarea testelor, sistemul RSGS-MRV va fi transferat la Northrop Grumman în Virginia pentru ultimele teste integrate. Odată ajuns pe orbită, sistemul va trece printr-o fază de verificare, urmând să înceapă o serie de demonstrații complexe, inclusiv manevre de apropiere și întâlnire cu sateliți, ajustarea orbitelor, efectuarea modernizărilor și inspecții detaliate.

Aceste demonstrații vor confirma abilitatea sistemului de a prelungi durata de viață a sateliților și de a reduce costurile operaționale asociate cu întreținerea lor.

„Odată ce lansarea va începe, RSGS va demonstra pentru prima dată în spațiu capacitățile sale robotice, marcând începutul unei noi ere în operațiunile spațiale reziliente”, se arată în comunicatul oficial NRL.

Deși data exactă a lansării nu a fost anunțată, surse neoficiale indică faptul că aceasta este planificată pentru 2026, după unele întârzieri inițiale.