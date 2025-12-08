O companie chineză din domeniul roboticii, acuzată că a „cosmetizat” clipul de prezentare al noului său robot prin efecte CGI (imagini generate pe computer), a ales o metodă inedită pentru a-și demonstra tehnologia, publicând un videoclip în care robotul îl lovește chiar pe CEO-ul companiei, conform InterestingEngineering.

Demonstrația controversată

Este vorba despre EngineAI, o companie din Shenzhen, care a reacționat astfel la valul de scepticism apărut după lansarea oficială a robotului său umanoid. În noul clip, fondatorul și CEO-ul Zhao Tongyang apare echipat cu protecții, fiind doborât de o lovitură puternică aplicată de robot. După impact, robotul rămâne stabil și pozează pentru câteva secunde.

Compania susține că demonstrația a fost concepută pentru a demonstra că mișcările robotului sunt reale. „Lupta simulată a fost menită să risipească îndoielile legate de faptul că videoclipul de prezentare ar fi fost realizat cu ajutorul CGI, au transmis reprezentanții EngineAI.

Suspiciunile inițiale și răspunsul companiei

Controversa a început după ce firma a publicat un prim videoclip de prezentare, în care robotul executa sărituri, lovituri aeriene și distrugea uși.

Imaginile, filmate într-un decor întunecat și montate într-un stil spectaculos, au ridicat suspiciuni în rândul utilizatorilor online. Mulți au sugerat că scenele ar fi fost realizate cu ajutorul graficii pe computer sau accelerate artificial.

În replică, EngineAI a declarat încă de atunci că imaginile au fost realizate „fără CGI, fără AI și fără accelerarea videoclipului”. Pentru a întări aceste afirmații, compania a publicat ulterior și imagini din culise, filmate într-un studio simplu, cu lumină naturală, în care robotul este prezentat în acțiune fără elemente de montaj spectaculos.

Reacții împărțite

Chiar și așa, suspiciunile nu au dispărut complet. Noul clip, în care CEO-ul este lovit, a devenit rapid viral pe platforme din China și din Occident. Reacțiile sunt împărțite. Unii utilizatori consideră gestul o dovadă de încredere în propriul produs. Alții susțin că momentul ar putea fi regizat și că demonstrația nu dovedește pe deplin capacitățile reale ale robotului.

O strategie de promovare diferită

Robotul a fost prezentat oficial săptămâna trecută drept un model umanoid de dimensiune completă, cu scop general. EngineAI îl promovează atât ca platformă de lucru, cât și ca bază pentru demonstrații de luptă controlată. Compania a anunțat inclusiv organizarea unui eveniment intitulat „Robot Boxer”, programat pentru 24 decembrie, unde sunt așteptate demonstrații de intensitate ridicată.

Strategia de promovare aleasă de EngineAI diferă de cea a marilor competitori din domeniu, precum Tesla, Boston Dynamics sau Figure AI. În timp ce majoritatea acestor companii se concentrează pe aplicații industriale, logistice și de colaborare om–robot, firma chineză mizează pe spectaculozitate, forță și mișcări acrobatice.

Specificații tehnice

Din punct de vedere tehnic, robotul este unul de dimensiuni umane. Are 173 de centimetri înălțime și cântărește 75 de kilograme, cu bateria inclusă. Dispune de 29 de grade de libertate la nivelul corpului și câte 7 pentru fiecare mână. Structura este realizată din panouri de aluminiu de calitate aeronautică, pentru a reduce greutatea și a păstra rezistența mecanică.

Un element important este sistemul activ de răcire integrat în articulațiile picioarelor. Acesta permite funcționarea la intensitate ridicată timp de până la patru ore. Alimentarea este asigurată de o baterie litiu solid-state, cu design modular, care permite înlocuirea rapidă.

Pentru navigație și percepție, robotul utilizează un ansamblu de senzori care include LiDAR cu acoperire de 360 de grade și camere stereo. Datele sunt procesate în timp real pentru detectarea obstacolelor și orientare. Motoarele din articulații pot dezvolta un cuplu de până la 450 Nm, suficient pentru mișcări rapide, schimbări bruște de direcție și manevre complexe.

Sistemul de calcul combină un controler Intel N97 cu un modul NVIDIA AGX Orin. Puterea totală de procesare este de 275 TOPS pentru aplicații de inteligență artificială. Viteza maximă de deplasare ajunge la trei metri pe secundă. Conform companiei, robotul este gândit pentru utilizare în logistică, ospitalitate, servicii generale și sarcini colaborative.

Rămâne de văzut dacă demonstrațiile spectaculoase vor reuși să convingă definitiv scepticii sau dacă accentul pe zona de „luptă” va umbri aplicațiile practice ale tehnologiei.