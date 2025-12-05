Un robot polițist echipat cu inteligență artificială a devenit viral pe rețelele sociale și a făcut deliciul trecătorilor după ce a fost filmat dirijând traficul pe străzile din Hangzhou, capitala provinciei Zhejiang, potrivit publicției Hangzhou.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Hangxing No.1 – agentul rutier din viitor

Robotul, denumit Hangxing No.1, a fost dezvoltat printr-un parteneriat între poliția rutieră din Hangzhou și companii tehnologice locale. Acesta a debutat la începutul lunii decembrie și reprezintă o nouă abordare în gestionarea traficului urban.

Cum funcționează robotul polițist

Echipat cu camere și senzori de înaltă definiție, robotul poate:

Detecta în timp real încălcările regulilor de circulație

Identifica pietoni care traversează neregulamentar

Avertiza vehiculele nemotorizate care nu respectă regulile

Comunica prin sistem vocal inteligent cu participanții la trafic

Reacții din stradă

Un pieton care a interacționat cu robotul a povestit experiența sa: „Tocmai ce pusesem piciorul pe trecerea de pietoni, deși încă nu aveam voie și imediat a remarcat și m-a atenționat.”

Imaginile cu robotul în acțiune au devenit rapid virale pe platformele de social media, stârnind curiozitatea utilizatorilor din întreaga lume.

Planuri de extindere

Deși Hangxing No.1 este încă un prototip, departamentul local de poliție are planuri ambițioase de a extinde programul și de a implementa o întreagă flotă de roboți agenți de circulație în viitorul apropiat.

Această inițiativă face parte din eforturile Chinei de a integra tehnologia AI în serviciile publice și de a moderniza sistemul de management al traficului urban.