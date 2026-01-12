Primul aspirator robot care se deplasează pe picioare cu roți și poate urca scări, prezentat de Roborock

La CES 2026 din Las Vegas, compania Roborock a prezentat Saros Rover, primul aspirator robot din lume care se deplasează pe picioare cu roți și poate urca scări, pante și praguri dificile, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Robotul este asistat de inteligență artificială și utilizează senzori 3D și algoritmi pentru a naviga precis și a-și coordona fiecare picior, executând sărituri mici, viraje și opriri bruște chiar pe teren denivelat.

Saros Rover poate curăța treptele scărilor tradiționale sau curbate, inclusiv cele acoperite cu covor, precum și suprafețele cu diferențe de nivel. Data de lansare a produsului nu a fost încă comunicată.

În cadrul CES 2026, Roborock a prezentat și alte produse noi: Saros 20, Saros 20 Sonic, F25 ACE Pro și Qrevo Curv 2 Flow. Saros 20 integrează sistemul StarSight Autonomous 2.0, capabil să recunoască până la 201 de obiecte, și mecanismul AdaptiLift 3.0 pentru depășirea pragurilor. Saros 20 Sonic beneficiază de sistemul de navigație RetractSense și mopul sonic VibraRise 5.0, care efectuează 4.000 de vibrații pe minut.

Ambele modele au putere de aspirare HyperForce de 35.000 Pa și sunt compatibile cu stația RockDock, care poate spăla mopul cu apă la 100°C.

Roborock, cu sediul în Beijing și filiale în Statele Unite, Japonia, Germania, Olanda, Polonia și Coreea de Sud, deservește peste 22 milioane de gospodării la nivel global în 2026.