Cercetătorii de la Universitatea din Kyoto au prezentat Buddharoid, un robot umanoid instruit pe scripturile budiste, capabil să participe la evenimente religioase, să efectueze gesturi tradiționale și să răspundă întrebărilor ca un preot spiritual. Buddharoid este echipat cu BuddhaBot-Plus, un chatbot AI construit pe baza ChatGPT de la OpenAI, informează Japan Wire.

Inițiativa este condusă de Seiji Kumagai, de la Institutul pentru Viitorul Societății Umane al Universității din Kyoto. Prin combinarea modelelor avansate de limbaj cu o platformă umanoidă disponibilă comercial, robotul poate vorbi, face gesturi, se poate mișca și poate efectua poziții tradiționale de rugăciune în cadrul templelor.

Demonstrația robotului

În timpul demonstrației robotul cu robă gri, un Unitree G1 umanoid, a interacționat cu participanții prin gesturi umane, precum aplecarea respectuoasă și împreunarea mâinilor în rugăciune. Bazându-se pe scripturile budiste, robotul a răspuns la întrebări care variau de la probleme personale până la chestiuni sociale mai largi.

Întrebat de profesorul Seiji Kumagai, membru al grupului de cercetare și călugăr, despre sfaturi pentru relațiile personale, robotul a răspuns: „Se va îmbunătăți dacă reflectați asupra apropierii voastre și mențineți echilibrul interior”.

„Budismul învață că este important să nu urmezi orbește gândurile proprii sau să te arunci imprudent în acțiuni,” a adăugat robotul, care a vorbit calm către un jurnalist de la radiodifuzorul național NHK.

Robotica în spiritualitate

Buddharoid nu este primul robot utilizat în domeniul religios. Mindar, un preot robot creat în 2019, funcționează pe principii similare. Staționat la Templul Kodai-ji din Kyoto, vechi de 400 de ani, Mindar ține predici, răspunde la întrebări spirituale și personale folosind scripturile budiste și efectuează ritualuri asemănătoare.

Mindar are, de asemenea, față umană și este construit din aluminiu și silicon, pe o platformă robotică comercială. Este instruit cu modele avansate de limbaj pentru a simula comportamentul și stilul de comunicare al unui călugăr uman.

Până acum, utilizarea AI în spiritualitate se limita la chatbot-uri, cum ar fi simulările AI ale lui Iisus sau GPT-3 răspunzând la întrebări despre spiritualitate.

O soluție pentru templele în declin

Populația Japoniei îmbătrânește, iar declinul rural lasă templele fără adepți, finanțare și noi călugări, în timp ce preoții trebuie să jongleze cu locuri de muncă externe care limitează serviciile tradiționale.

Robotica apare ca o soluție temporară, una care demonstrează cum preoții umanoizi precum Buddharoid și Mindar pot susține predici, ghida ritualuri și menține implicarea comunităților care se micșorează.

Introducerea roboților ajută și la păstrarea practicilor religioase și la susținerea operațiunilor templelor, în ciuda presiunilor demografice și a lipsei de resurse, au declarat oficiali ai universității.