VIDEO O companie de robotică și-a prezentat robotul umanoid într-un mod inedit: acesta a avut un moment de dans pe scenă

Robotul umanoid LimX Oli a urcat pe scenă și a interpretat mișcări de balet în cadrul World Robotics Conference 2025, marcând primul spectacol de dans susținut de o „trupă” de roboți. Momentul a atras atenția publicului prin naturalețea și expresivitatea mișcărilor, transmite InterestingEngineering.

Cu o înălțime de 1,65 metri și dispunând de 31 de grade de libertate, Oli a demonstrat echilibru și mobilitate, reușind să reproducă gesturi artistice complexe. „Oli a performat live în fața unei mulțimi numeroase”, a transmis compania pe canalul său oficial de YouTube, confirmând amploarea momentului.

Deși debutul său a avut loc pe scenă, Oli a fost dezvoltat în primul rând ca robot multifuncțional, destinat cercetării și mediului industrial. Este disponibil în versiunile Lite, EDU și Super, cu un preț de pornire de 158.000 RMB (aproximativ 21.800 USD).

Robotul se bazează pe un design modular, ce permite schimbarea brațelor cu diverse atașamente – de la mâini obișnuite la clești de precizie sau mâini robotice agile. În plus, dezvoltatorii beneficiază de un SDK (software development kit) deschis, care oferă acces la controlul articulațiilor, datele senzorilor și programarea sarcinilor. Această structură îl face adaptabil atât pentru cercetare, cât și pentru utilizări în depozite sau linii de producție.

Spre deosebire de roboții pe roți sau brațele industriale fixe, Oli a fost conceput pentru mișcări versatile și manipulare complexă. Publicația Tech Node a remarcat că platforma este destinată „cercetătorilor și integratorilor care doresc să accelereze dezvoltarea sistemelor humanoide”. La rândul său, House Bots a subliniat că LimX „oferă echipelor o platformă gata de utilizare, scutindu-le de efortul construirii hardware-ului de la zero”.

LimX Dynamics, companie fondată în 2022, se prezintă ca un dezvoltator de robotică „general-purpose”, cu scopul de a contribui la progresul inteligenței artificiale generale (AGI) prin platforme hardware și software flexibile.

Înainte de Oli, compania a lansat robotul CL-3, cu dimensiuni similare și până la 52 de grade de libertate. Acesta a fost dotat cu actuatoare puternice și tehnologie de echilibrare, fiind capabil să execute exerciții precum genuflexiuni, rotații sau ridicarea din poziția culcat.

Oli continuă această evoluție tehnologică, adăugând mișcări fluide și expresivitate artistică. Prin combinarea între utilizările industriale și demonstrațiile de scenă, robotul arată direcția pe care LimX vrea să o urmeze: sisteme umanoide care nu doar execută sarcini practice, ci pot să se integreze și în contexte creative.