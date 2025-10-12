China dezvoltă un exoschelet purtabil pentru a antrena roboți umanoizi, cu o precizie nemaiatinsă până acum

Cercetătorii de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China, în colaborare cu producătorul de electrocasnice Midea Group, au prezentat un sistem inovator numit HumanoidExo, menit să instruiască roboții umanoizi folosindu-se de mișcările reale ale oamenilor. Studiul a fost publicat recent pe platforma ArXiv și marchează un pas important în domeniul roboticii avansate, informează Interesting Engineering.

Humanoizii se confruntă adesea cu probleme de echilibru, deoarece datele folosite pentru instruire provin în mare parte din videoclipuri sau simulări. HumanoidExo rezolvă această problemă prin captarea în timp real a mișcărilor corpului uman cu ajutorul unui costum purtabil.

Acesta monitorizează șapte articulații ale brațelor și se conectează la mișcările robotului, folosind senzori de mișcare și un scanner LiDAR montat pe spate pentru a urmări schimbările poziției și înălțimii persoanei în timpul mișcării.

Sistemul a fost testat pe robotul humanoid Unitree G1, iar rezultatele, conform autorilor studiului, au fost remarcabile. Rata de succes a robotului în sarcini complexe de tip “pick-and-place” a crescut de la doar 5% la aproape 80%, fapt care l-a apropiat de performanța obținută cu 200 de demonstrații umane.

Exoscheletul a simulat, ca un exemplu, mersul către o masă, iar robotul a învățat să se deplaseze corect fără instrucțiuni directe de mers. Într-un test, atunci când a fost împins fizic în afara zonei de lucru, robotul s-a întors și a finalizat sarcina cu succes.

Competiție intensă în domeniul roboților umanoizi

Această cercetare se înscrie într-un context global de competiție intensă în domeniul roboților umanoizi. Companii precum NVIDIA, Google DeepMind sau Figure AI dezvoltă deja programe avansate de instruire a roboților, iar firma franceză Wandercraft, cunoscută pentru exoscheletul Atalante X prezentat la Jocurile Olimpice de vară 2024, și-a orientat activitatea către roboți umanoizi, și a lansat în iunie robotul Calvin 40.

CEO-ul Matthieu Masselin a explicat că tehnologia dezvoltată pentru exoschelete a fost extinsă pentru a crea roboți autonomi care învață prin același principiu