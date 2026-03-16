Doi frați din Marea Britanie au stabilit un nou record în domeniul roboticii, după ce au construit un robot capabil să rezolve un cub puzzle complex cu o viteză remarcabilă. Sistemul creat de ei a fost recunoscut oficial de Guinness World Records, după ce a reușit să rezolve un cub de tip 4×4 în doar 45,3 secunde. Vechiul record, de 1 minut și 18 secunde, data din 2014.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Proiectul a fost realizat de frații Matthew Pidden și Thomas Pidden, care și-au combinat competențele pentru a construi robotul. Matthew s-a ocupat în principal de partea software și de sistemul de control, și a dezvoltat algoritmii care permit robotului să analizeze configurația cubului și să calculeze cea mai eficientă succesiune de mișcări pentru rezolvarea acestuia. Thomas a contribuit la proiectarea și fabricarea componentelor mecanice ale robotului, multe dintre ele fiind realizate cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D.

„Am decis să încerc să dobor acest record ca parte a proiectului meu final de licență. Întotdeauna mi-au plăcut cuburile Rubik încă din copilărie, iar informatica a fost pasiunea mea. Combinarea celor două mi s-a părut o evoluție firească și o idee bună pentru un proiect”, a declarat Matthew.

Robotul este construit în jurul unui cadru central care fixează cubul în poziție. În jurul acestuia sunt amplasate patru brațe mecanice, fiecare capabil să rotească diferite straturi ale puzzle-ului cu o precizie ridicată. După ce cubul este scanat și configurația sa este identificată, robotul calculează cea mai rapidă soluție folosind algoritmii programați și execută o serie rapidă de rotații până când toate fețele sunt aliniate corect.

În timpul demonstrației, robotul s-a mișcat rapid și fluent, fiecare braț rotind cubul într-o secvență atent calculată. În doar câteva zeci de secunde, puzzle-ul a fost rezolvat complet.

Frații Pidden au trecut prin mai multe teste nereușite înainte de a obține rezultatul final. După optimizarea algoritmilor și îmbunătățirea performanței mecanice a robotului, au reușit în cele din urmă să finalizeze cubul în 45,3 secunde, și să stabileacă astfel noul record mondial.

Ideea robotului a apărut inițial ca proiect studențesc în perioada în care Matthew studia la Universitatea din Bristol. Ceea ce a început ca un experiment academic s-a transformat treptat într-un sistem robotic avansat capabil să stabilească un record mondial.