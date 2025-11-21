dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Un robot de tuns gazonul a lăsat un club de fotbal Germania fără teren de joc

Redacția TechRider
21 noiembrie 2025
robot-de-tuns-gazon
Sursa foto: Harald Dostal / imago stock&people / Profimedia
Un robot de tuns gazonul a lăsat un club de fotbal din nord-vestul Germaniei fără teren de joc, după ce a tăiat mai mult decât ar fi trebuit, relatează AP, citată de News.ro.

Robotul de tuns iarba, numit „Robby” de membrii clubului SG Egels-Poppens, s-a blocat în solul umed şi a desţelenit suprafaţa de joc, a anunţat vineri postul local de televiziune NDR.

„A plouat mult în ultima perioadă, aşa că probabil s-a blocat şi senzorii nu mai funcţionează corect”, a declarat Alexander Fink, membru al consiliului de administraţie, pentru postul de televiziune.

Acest lucru înseamnă că echipele clubului nu vor putea juca meciuri pe terenul respectiv până la primăvară, când se va putea semăna iarbă nouă sau se va putea monta gazon artificial, a spus Fink.

SG Egels-Poppens are un al doilea teren, dar acesta este umed şi slab iluminat. Clubul are patru echipe masculine şi o serie de echipe de juniori şi junioare.

