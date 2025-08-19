Hong Kong va folosi câini-roboți pentru combaterea țânțarilor

Autoritățile din Hong Kong pregătesc o soluție inovatoare pentru a limita răspândirea virusului Chikungunya, transmis de țânțari. Începând de luna viitoare, orașul va utiliza câini-roboți dotați cu pulverizatoare de insecticid pentru a interveni în zone greu accesibile, potrivit InterestingEngineering.

Decizia vine după ce, în acest an, au fost confirmate nouă cazuri importate de febră Chikungunya în Hong Kong, în timp ce în provincia vecină Guangdong situația este mult mai gravă. În special în orașul Foshan au fost raportate peste 7.000 de cazuri de la începutul lunii iunie.

Secretarul pentru Mediu și Ecologie, Tse Chin-wan, a anunțat că aceste dispozitive vor fi folosite în cadrul unui proiect pilot menit să reducă povara asupra echipelor de intervenție.

„Începând de luna viitoare vom desfășura un test folosind un câine-robot pentru a pulveriza insecticid pe dealuri și în alte locuri greu accesibile pentru echipele de control,” a declarat Tse într-o emisiune radio.

„Această inițiativă urmărește reducerea poverii pentru personalul din prima linie, mai ales pe timp de caniculă. Dacă testul va avea succes, vom introduce mai mulți câini-roboți și vom continua cercetarea altor metode noi de combatere a țânțarilor,” a adăugat acesta.

Câinii-roboți sunt concepuți să se deplaseze pe terenuri accidentate și pot îndeplini diverse sarcini.

Prin integrarea unor sisteme bazate pe inteligență artificială, aceștia ar putea identifica zonele cu apă stătătoare, cartografia locurile de reproducere ale țânțarilor și transmite date în timp real echipelor sanitare. Analiza datelor legate de temperatură, precipitații și istoricul epidemiologic ar putea permite acestor roboți să intervină doar în zonele cu risc ridicat, reducând utilizarea substanțelor chimice și limitând impactul asupra mediului.

Pe lângă această inovație, guvernul din Hong Kong explorează și alte soluții de combatere a țânțarilor.

Una dintre acestea este o metodă recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, care presupune introducerea unor bacterii în populațiile de țânțari Aedes albopictus pentru a le diminua capacitatea de reproducere și de transmitere a virusurilor. „Singapore utilizează deja această metodă cu rezultate bune, iar noi sperăm să începem testele anul viitor,” a precizat Tse.

Cu toate acestea, există și preocupări legate de utilizarea câinilor-roboți.

Costurile ridicate ar putea limita implementarea pe scară largă, iar dependența excesivă de tehnologie riscă să reducă importanța măsurilor preventive de bază, precum eliminarea apei stagnante din gospodării. Mai mult, folosirea insecticidelor poate afecta și insectele benefice, cum ar fi albinele și fluturii, ceea ce ar putea genera efecte negative asupra mediului pe termen lung.

Specialiștii consideră că o abordare echilibrată ar trebui să combine tehnologia cu metodele clasice de prevenție. Câinii-roboți ar putea fi utilizați în special în zone cu risc ridicat sau greu accesibile, în timp ce populația ar trebui să fie implicată prin educație și măsuri simple de igienă.

Astfel, Hong Kong devine unul dintre primele orașe din lume care experimentează folosirea roboților în lupta împotriva bolilor transmise de țânțari, într-un moment în care Chikungunya și alte virusuri similare ridică tot mai multe semne de alarmă în Asia.