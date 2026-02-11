Alibaba a lansat RynnBrain, un nou model de inteligență artificială destinat roboților și altor sisteme care operează în lumea fizică.

Compania descrie sistemul drept cel mai puternic pas al său de până acum în zona „physical AI”, un domeniu care vizează mașini capabile să înțeleagă spațiul, obiectele și mișcarea.

Funcționalitate

Modelul a fost dezvoltat de DAMO Academy, divizia de cercetare a grupului chinez. Alibaba explică faptul că sistemul este conceput pentru a permite roboților să identifice obiecte, să le localizeze în spațiu și să planifice mișcări precise în timp real.

Memorie spațio-temporală și retrospecție globală

Alibaba susține că RynnBrain rezolvă una dintre principalele probleme ale sistemelor actuale de robotică: memoria slabă a spațiului și a timpului. Modelele tradiționale tind să uite poziția obiectelor sau să interpreteze greșit scenele dinamice. Noul sistem introduce o memorie spațio-temporală care permite robotului să rețină unde au apărut obiectele și să anticipeze cum se vor mișca.

De asemenea, RynnBrain permite „retrospecție globală”. Robotul poate analiza acțiuni anterioare înainte de a decide următorul pas. Potrivit companiei, acest mecanism reduce erorile în sarcini complexe.

Arhitectură hibridă și eficiență

Modelul combină raționamentul bazat pe text cu indicii spațiale. Alibaba afirmă că această abordare hibridă reflectă mai bine condițiile reale. Sistemul a fost antrenat pe baza modelului vizual-lingvistic Qwen3-VL și optimizat printr-o arhitectură proprie, denumită RynnScale. Compania spune că a reușit să dubleze viteza de antrenare fără a crește resursele de calcul.

RynnBrain este descris ca primul model „mixture-of-experts” de tip embodied AI cu 30 de miliarde de parametri. În timpul utilizării, activează doar 3 miliarde. Alibaba susține că această eficiență îi permite să depășească modele mai mari, de până la 72 de miliarde de parametri, cu cerințe hardware mai reduse. Potrivit companiei, performanțele se traduc prin mișcări mai fluide și decizii mai rapide ale roboților.

Recorduri în benchmark-uri și comparație cu competitorii

Alibaba afirmă că RynnBrain a stabilit recorduri în 16 benchmark-uri open-source pentru inteligență artificială pentru sisteme fizice.

Testele au evaluat percepția mediului, raționamentul spațial și execuția sarcinilor. Conform datelor prezentate de companie, modelul a depășit sisteme precum Gemini Robotics ER 1.5 dezvoltat de Google și Cosmos Reason 2 al NVIDIA.

Modele open-source și noi standarde de evaluare

Odată cu lansarea RynnBrain, DAMO Academy a publicat șapte modele open-source, inclusiv versiuni adaptate pentru utilizare comercială.

Alibaba susține că accesul deschis va reduce barierele pentru dezvoltatorii din robotică și va accelera adopția în producție, logistică și servicii.

Compania a introdus și un nou cadru de evaluare, RynnBrain-Bench, conceput pentru a testa sarcini spațio-temporale complexe, nu doar recunoașterea statică a imaginilor.

Prin acest anunț, Alibaba își consolidează poziția în competiția globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale aplicate în lumea fizică, un domeniu considerat strategic atât în China, cât și în Statele Unite.