China își etalează progresele în robotică prin spectacole televizate cu roboți umanoizi capabili de mișcări complexe de arte marțiale și parkour, însă experții avertizează că astfel de demonstrații nu reflectă neapărat nivelul real al tehnologiei și nici utilizarea ei în scenarii practice.

La ediția din acest an a galei de Anul Nou Lunar, transmisă de televiziunea de stat CCTV, mai mulți roboți umanoizi au executat rutine sincronizate care au inclus sărituri peste obstacole, mișcări acrobatice și secvențe inspirate din arte marțiale.

Momentul a atras atenția internațională, inclusiv jurnaliștilor de la Euronews, care au subliniat caracterul spectaculos al demonstrației.

Potrivit imaginilor difuzate, 24 de roboți au realizat o serie de performanțe considerate dificile chiar și pentru oameni: sărituri continue peste mese, echilibru pe un singur picior, o săritură asistată de perete și o rotație aeriană complexă de tip „airflare”.

Comparativ cu ediția de anul trecut, când roboții au executat un dans tradițional și au părut mai instabili, evoluția în materie de echilibru și coordonare este evidentă.

Avertismentul experților

Totuși, specialiștii avertizează că un spectacol atent coregrafiat nu trebuie confundat cu capacitatea reală a acestor sisteme în situații necontrolate. Profesorul Hans Liwång, de la Universitatea Suedeză de Apărare, consideră că roboții umanoizi ar putea avea într-adevăr aplicații în domeniul militar sau de securitate, mai ales în medii construite pentru oameni, unde ar putea utiliza vehicule, scări sau uși fără adaptări majore.

Cu toate acestea, el subliniază că mobilitatea și autonomia necesare într-un context real sunt mult mai dificil de obținut decât executarea unor mișcări prestabilite pe scenă. În operațiuni militare sau de intervenție, forma umanoidă este mai puțin importantă decât capacitatea de a lua decizii și de a funcționa într-un mediu imprevizibil.

Expertul atrage atenția și asupra dimensiunii propagandistice a unor astfel de demonstrații publice.

„Un spectacol planificat, repetat și controlat nu spune foarte mult despre starea reală a tehnologiei. Aceste evenimente sunt concepute pentru a impresiona și pot exagera capacitățile reale”, a explicat Liwång.

Cum evoluează piața roboților la nivel mondial?

La nivel global, dezvoltarea roboților umanoizi avansează rapid. Companii din sectorul tehnologic testează astfel de sisteme în fabrici, depozite sau laboratoare, iar unele explorează posibilitatea utilizării lor în gospodării. Una dintre firmele implicate în demonstrația din China, Unitree Robotics, a anunțat că modelul său umanoid G1 ar urma să aibă un preț de pornire de aproximativ 13.500 de dolari (circa 11.280 de euro), semn că producătorii încearcă să aducă tehnologia mai aproape de piața comercială.

În ciuda progreselor, Liwång consideră că Europa nu ar trebui să fie alarmată de aceste demonstrații, ci mai degrabă atentă la evoluțiile globale. Potrivit lui, monitorizarea și învățarea din proiectele altor state ar putea fi mai eficientă decât dezvoltarea complet independentă a unor tehnologii similare.

Astfel, show-urile cu roboți umanoizi pot indica direcția în care se îndreaptă industria, dar nu reprezintă neapărat dovada unei superiorități tehnologice decisive. Pentru moment, diferența dintre spectacol și aplicațiile din lumea reală rămâne semnificativă.