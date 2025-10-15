Vehiculul terestru de luptă fără pilot (UCGV) Uran-9 al Rusiei, promovat odată ca un „tanc robot” de ultimă generație, nu a reușit să îndeplinească performanțele promise și rămâne absent din conflictul din Ucraina, în ciuda anilor de fanfară oficială și a afirmațiilor privind producția în serie, transmite United24 Media. Produs sub egida Rostec și acceptat în serviciu în 2019, vehiculul de 12 tone este înarmat cu un tun automat de 30 mm, o mitralieră coaxială de 7,62 mm și rachete ghidate anti-tanc, model 9M120-1 Ataka.

Chiar înainte de intrarea în serviciu, primele teste de luptă din Siria au relevat defecte semnificative. O evaluare neobișnuit de sinceră din partea instituțiilor de apărare rusești din 2018 a arătat că Uran-9 nu era capabil să îndeplinească sarcinile atribuite. Cercetătorul principal Andrei Anisimov a menționat în mod specific „pierderea repetată a controlului”, o rază de control efectivă extrem de limitată în teren urban și arme care nu puteau fi folosite în mișcare.

Analizele externe au confirmat această critică. BAE Systems a remarcat că Uran-9 era nesigur, subliniind că senzorii săi termici și electro-optici „erau inutili în timp ce Uran-9 se deplasa din cauza lipsei de stabilizare”, alături de întârzieri semnificative la executarea comenzilor de tragere. Aceste deficiențe fac sistemul ineficient în luptele dinamice.

În ciuda comercializării continue către țările din Orientul Mijlociu și Asia, vehiculul nu și-a asigurat o poziție vizibilă în străinătate și nu a fost utilizat în mod verificat în luptă de la invazia Ucrainei din 2022.

În loc să folosească Uran-9, unitățile rusești din război se bazează pe roboți terestri improvizați, construiți în ateliere.