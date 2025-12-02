Xiaomi se pregătește pentru una dintre cele mai radicale transformări din sectorul de producție, iar direcția este clară… roboții umanoizi vor deveni muncitorii de bază în fabrici. Predicția vine direct de la CEO-ul companiei, Lei Jun, care a declarat că inteligența artificială va schimba producția „nu gradual, ci rapid”, iar trecerea la automatizare avansată este deja în desfășurare, anunță Interesting Engineerig.

Declarațiile se aliniază strategiei Chinei de a moderniza sectoarele industriale prin AI, robotică și sisteme digitale, într-un moment în care companiile concurează pentru a-și actualiza fabricile construite pe modele de producție învechite.

Automatizarea care se întâmplă acum

Un exemplu este fabrica de vehicule electrice operată de Xiaomi, unde procesul tradițional de inspecție manuală a pieselor mari turnate, lent și predispus la erori, a fost înlocuit cu un sistem cu raze X integrat cu un model de viziune AI. Rezultatul? Verificări finalizate în două secunde, de zece ori mai rapid decât un operator uman și cu o acuratețe de peste cinci ori mai mare.

Pentru Lei Jun, această schimbare reprezintă doar începutul unei piețe industriale emergente, evaluată deja la trilioane de yuani. El subliniază că nicio companie nu poate construi singură această transformare, iar succesul va depinde de parteneriate și platforme tehnologice comune.

Umanoizii, gata de intrare pe linia de producție

Xiaomi intenționează să introducă roboți umanoizi în fabricile sale în următorii cinci ani, acolo unde aceștia vor înlocui muncile repetitive sau sarcinile care necesită o precizie constantă. Compania are deja experiență în domeniu. În 2022 a prezentat CyberOne, primul său robot umanoid.

Potrivit lui Lei Jun, acesta este doar „primul pas”. El consideră că piața roboților pentru uz casnic va deveni chiar mai mare decât cea industrială, întrucât acești roboți vor fi nevoiți să îndeplinească activități mult mai complexe, în medii variabile și imprevizibile.

Între timp, Xiaomi investește masiv în cercetare AI, dezvoltare robotică și integrarea tehnologiilor inteligente în propria divizie auto.

De ce mizează China pe această transformare

Pentru CEO, producția inteligentă aduce beneficii concrete: inspecții mai precise, mai puține erori umane, timpi de producție reduși și operațiuni de aprovizionare mai stabile. În plus, automatizarea eliberează lucrătorii pentru activități de inginerie, design și coordonare, roluri cu valoare adăugată mai mare.

Xiaomi a început deja să-și reorganizeze fabricile pentru a integra sisteme interconectate, AI pentru inspecție și soluții robotice. Compania consideră că următorii cinci ani vor marca intrarea în era în care roboții umanoizi vor deveni parte firească a producției industriale, și vor schimba profund modul în care sunt construite produsele tehnologice, într-un proces care va redefini piața muncii.