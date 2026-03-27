Autoritățile din Caracas au început să testeze o soluție care, până nu demult, părea desprinsă din filmele SF: câini robot care patrulează pe străzi. Proiectul este unul pilot și marchează o premieră în America Latină, dar vine la pachet și cu întrebări serioase despre supraveghere și limitele tehnologiei în spațiul public.

În centrul inițiativei se află municipalitatea Chacao, una dintre cele mai dezvoltate zone din estul capitalei Venezuelei. Aici au fost introduse două astfel de unități – „Turbo” și „Voltio” – care au început deja să fie folosite în patrule, mai ales pe timpul nopții, în piețe și în zonele intens circulate.

Dispozitivele nu sunt simple gadgeturi. Sunt echipate cu camere de înaltă rezoluție, senzori de mișcare și sisteme de monitorizare în timp real, iar imaginile captate sunt transmise direct către centrul de comandă al poliției. Practic, fiecare deplasare a acestor roboți poate deveni o sursă instantanee de informații pentru autorități, potrivit Euronews.

Tehnologia intră în patrulele de rutină

Oficialii insistă că nu este vorba despre o înlocuire a polițiștilor, ci despre un sprijin suplimentar. Câinii robot sunt gândiți să detecteze mișcări suspecte, să monitorizeze numerele de înmatriculare și să supravegheze zone considerate sensibile.

Avantajul lor este evident: pot funcționa continuu, fără pauze, și pot integra tehnologii suplimentare, precum senzori termici sau vedere nocturnă. În teorie, asta înseamnă intervenții mai rapide și o prezență constantă în teren, fără a expune direct personalul uman.

În același timp, Chacao devine un adevărat laborator urban. Zona, care concentrează centre financiare, hoteluri și mall-uri importante, este considerată ideală pentru testarea unor astfel de soluții de tip „smart city”.

Un experiment care ridică semne de întrebare

Dincolo de promisiunile tehnologice, proiectul nu trece neobservat în rândul specialiștilor. Utilizarea unor sisteme autonome de supraveghere în spații publice deschide o discuție mai amplă despre protecția datelor și posibilele abuzuri.

Există temeri legate de erori de identificare, dar și de modul în care informațiile colectate ar putea fi folosite ulterior. În lipsa unor reguli clare, astfel de tehnologii pot depăși rapid rolul inițial de „suport” pentru poliție.

Deocamdată, autoritățile nu au raportat incidente. Totuși, experimentul din Caracas este urmărit atent la nivel internațional, într-un moment în care dezbaterea despre rolul inteligenței artificiale în securitatea publică devine tot mai intensă.