Un nou robot umanoid dezvoltat în Marea Britanie a atras atenția industriei tehnologice după ce a reușit o performanță rar întâlnită. Mai exact, a mers stabil la doar 48 de ore după asamblarea finală, anunță Interesting Engineering.

Start-up-up Humanoid a construit Alpha în numai cinci luni, proces care a însemnat trecerea de la stadiul de concept la cel de prototip complet funcțional. Un interval neobișnuit de scurt pentru un robot biped capabil e performanțele lui HMND 01 Alpha. Reușita se datorează, potrivit companiei, unui proces digital extrem de precis și unei etape de antrenament accelerat bazat pe simulare, realizată cu ajutorul platformelor Nvidia Isaac Sim și Isaac Lab.

Inginerii Humanoid au rulat peste 52,5 milioane de secunde de date de locomoție în medii simulate, echivalentul a aproape 19 luni de antrenament tradițional, pe care le-au comprimat în doar două zile. După 3,2 milioane de secunde de instruire, prototipul a fost pregătit să îfacă primii pași în lumea reală, un ritm de dezvoltare fără precedent.

Un design robust, gândit pentru muncă reală

Robotul impresionează nu doar prin viteza dezvoltării, ci și prin specificațiile tehnice. Aceste are 179 de centimetri înălțime și beneficiază de 29 de grade de libertate, ceea ce oferă o mobilitate apropiată de cea umană. Poate susține o sarcină de 15 kilograme și poate fi dotat atât cu mâini articulate, cât și cu clești simpli. Stabilitatea sa este, de asemenea, remarcabilă. Robotul poate suporta împingeri externe de până la 350 de Newtoni în timpul funcționării.

Percepția mediului îi este asigurată de șase camere RGB, doi senzori de profunzime și un set de șase microfoane, toate coordonate de un sistem de calcul bazat pe Nvidia Jetson Orin AGX și pe un procesor Intel i9. Autonomia este asigurată de o baterie interschimbabilă, suficientă pentru aproximativ trei ore de lucru.

Humanoid consideră că robotul este potrivit atât pentru sarcini industriale, cât și pentru utilizare domestică. Alpha poate merge, vira, alerga, sări, se poate ghemui și își poate recăpăta echilibrul după împingeri venite din orice direcție. De asemenea, poate manipula obiecte și poate colabora cu diferite tipuri de roboți sau cu oameni.

Un posibil răspuns la criza forței de muncă

Fondatorul și CEO-ul Humanoid, Artem Sokolov, subliniază că deficitul de personal afectează deja numeroase industrii, iar unele sectoare se confrunte cu lipsuri de până la 27% în forța de muncă.

„HMND 01 este conceput pentru a răspunde unor provocări reale din mediile industriale și domestice”, afirmă Sokolov. În locuințe, roboți precum Alpha ar putea sprijini persoanele în vârstă sau pe cele cu mobilitate redusă, prin manipularea obiectelor, coordonarea unor activități cotidiene și asistență de bază.

El amintește că, la nivel global, peste 16 miliarde de ore pe zi sunt dedicate activităților casnice și de îngrijire neremunerată. Preluarea unei părți dintre aceste sarcini de către roboți ar putea elibera timp valoros pentru oameni, ceea ce va crește productivitatea și calitatea vieții.