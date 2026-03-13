Un robot umanoid a fost escortat de polițiști în Macao, China, după un incident neobișnuit în care o femeie în vârstă de 70 de ani s-a speriat puternic de aparatul care se afla în spatele ei.

Femeia a fost transportată la spital, însă autoritățile spun că nu a existat niciun contact fizic între cele două părți.

Incidentul a avut loc seara, în apropierea unui complex rezidențial din cartierul Patane. Potrivit relatărilor din presa locală – Macau Post și South China Morning Post – robotul a fost escortat de polițiști după ce martorii au alertat autoritățile.

The First Humanoid Robot Arrested by Police🤖👮‍♀️ One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1). A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, „Why bother with this when there are so many other things to do?… — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

Modelul implicat în incident este un robot umanoid Unitree G1.

Potrivit explicațiilor oferite de poliție pentru postul public de televiziune TDM, femeia mergea pe stradă și se uita la telefon. La un moment dat, a observat în spatele ei robotul, care se afla chiar pe alee.

Speriată, femeia a început să țipe.

Robotul ar fi reacționat ridicând ambele brațe, gest care ar fi amplificat și mai mult panica.

Polițiștii ajunși la fața locului au intervenit imediat și au escortat robotul din zonă. Potrivit martorilor, acesta „nu a opus rezistență”, iar unul dintre agenți a fost chiar văzut punând mâna pe umărul robotului, exact așa cum se procedează în cazul unor suspecți umani.

Autoritățile au stabilit ulterior că robotul aparține unui centru educațional din Macao și era folosit pentru „activități promoționale”.

După incident, aparatul a fost returnat proprietarului, iar centrului educațional i s-a cerut să fie mai atent în utilizarea robotului în spații publice.

Un reprezentant al instituției a oferit și o explicație pentru momentul care a provocat sperietura femeii. Potrivit acestuia, robotul părăsea zona în acel moment.

„Femeia s-a oprit în mijlocul aleii pentru a-și verifica telefonul, iar robotul nu putea să o ocolească. A rămas pur și simplu în spatele ei”, a explicat reprezentantul centrului.

În acel moment, femeia s-ar fi întors și ar fi văzut robotul cu luminile aprinse, lucru care a speriat-o.

Femeia a fost transportată la spital pentru investigații, însă a decis ulterior să nu depună plângere. Poliția a confirmat, de asemenea, că între robot și femeie nu a existat niciun contact fizic.