Un startup american din domeniul roboticii anunță planuri ambițioase care ar putea schimba modul în care sunt desfășurate operațiunile militare și industriale. Foundation, companie cu sediul în San Francisco, intenționează să producă până la 50.000 de roboți umanoizi până la finalul anului 2027, roboți destinați atât aplicațiilor industriale, cât și misiunilor de apărare, anunță Interesting Engineering.

Robotul dezvoltat de companie, Phantom MK-1, are aproximativ 1,75 metri înălțime și o greutate de circa 80 de kilograme. Acesta a fost proiectat pentru sarcini cu risc ridicat, precum recunoașterea terenului, dezamorsarea explozibililor și alte operațiuni terestre periculoase. Conducerea Foundation susține că roboții ar putea deveni „primii trimiși în teren” în misiuni riscante, ceea ce ar reduce expunerea soldaților umani.

Deciziile critice rămân sub control uman

Directorul general al companiei, Sankaet Pathak, a declarat că obiectivul este ca roboții să fie folosiți în mod controlat, iar deciziile critice, inclusiv cele legate de folosirea forței letale, să rămână sub autoritate umană, într-un model similar operării dronelor militare.

Planul de producție este extrem de agresiv: Foundation vizează livrarea a câteva zeci de unități în acest an, creșterea la 10.000 de roboți în 2026 și atingerea pragului de 50.000 în anul următor. Compania mizează pe experiența echipei sale, formată din specialiști proveniți de la Tesla, Boston Dynamics și SpaceX, precum și pe tehnologii proprii în domeniul inteligenței artificiale și al actuatoarelor.

Roboții ar urma să fie oferiți prin leasing, la un cost estimat de aproximativ 100.000 de dolari pe an pentru fiecare unitate. Foundation susține că funcționarea aproape continuă a unui robot ar putea înlocui mai multe ture de muncă umană, generând economii pe termen lung, deși eficiența reală în condiții de utilizare extinsă rămâne de demonstrat.

Anunțul reaprinde dezbaterea legată de utilizarea roboților umanoizi în scopuri militare. Susținătorii argumentează că astfel de sisteme ar putea reduce pierderile de vieți omenești și pagubele colaterale, în timp ce criticii avertizează că scăderea riscurilor pentru soldați ar putea face intervențiile armate mai ușor de declanșat, nu mai rare.