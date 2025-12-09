VIDEO Robotul Tesla Optimus se află în mijlocul unui nou scandal / Ultima demonstrație indică faptul că era controlat de la distanță de un operator

Un incident petrecut la o demonstrație Tesla în Miami a readus în prim-plan întrebările legate de autonomia reală a robotului umanoid Optimus. Într-un videoclip devenit rapid viral, robotul se dezechilibrează și cade pe spate în timp ce împărțea apă participanților, însă ceea ce a atras atenția nu a fost prăbușirea în sine, un eveniment normal în dezvoltarea roboților umanoizi, ci mișcările făcute cu mâinile în ultimele secunde înainte de impact, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Gestul, spun numeroși observatori, seamănă izbitor cu cel al unei persoane care își scoate o cască VR, ceea ce alimentează speculațiile că Optimus ar fi fost controlat de la distanță, nu autonom.

If there was any question that Optimus uses teleop for their robots. Here one clearly has a guy take the headset off and it falls over.



Absolutely hilarious though. pic.twitter.com/4gYVohjY00 — CIX 🦾 (@cixliv) December 8, 2025

Gest tipic sistemelor teleoperate prin interfețe VR

În imaginile scurse de la evenimentul „Autonomy Visualized”, Optimus efectuează sarcini simple, precum distribuirea de sticle cu apă, face fotografii cu invitații și execută chiar câteva mișcări de dans. În momentul în care își pierde echilibrul, robotul ridică însă brațele spre față într-un mod pe care unii cercetători și specialiști l-au recunoscut ca fiind tipic sistemelor teleoperate prin interfețe VR.

Cum Optimus nu purta niciun dispozitiv, gestul a devenit subiectul principal al dezbaterilor online, iar publicații precum Electrek și GizmoChina au documentat pe larg reacțiile comunității.

Tesla a susținut constant că robotul funcționează autonom în timpul demonstrațiilor

Elon Musk a declarat recent că un clip în care Optimus execută mișcări de kung-fu este „AI, nu teleoperat”, și a respins acuzațiile privind controlul la distanță. Totuși, incidentul din Miami a lăsat loc speculațiilor, mai ales într-un moment în care compania promovează intens progresele robotului.

Cu doar câteva zile înainte, Tesla publicase un update video în care Optimus este prezentat în timp ce aleargă prin laborator, fapt care demonstrează, potrivit companiei, cel mai ridicat nivel de performanță de până acum.

Robotul, care măsoară 1,80 metri și cântărește aproximativ 73 de kilograme, dispune de peste 40 de grade de libertate și de mâini cu 11 grade de mișcare concepute pentru manipulare precisă. Alimentat de o baterie de 2,3 kWh, Optimus poate funcționa aproape o zi întreagă, și consumă între 100 W în repaus și 500 W în mers.

Musk are planuri mari, însă rezultatele sunt cel puțin controversate

În paralel, secvențe comparative din mai 2023 și până în decembrie 2025 arată o evoluție semnificativă. Dacă robotul abia își ținea echilibrul în primele demonstrații, cele mai recente imaginile îl surprind în timp ce se deplasează mult mai fluent. Tesla mizează pe extinderea capacităților lui Optimus, iar Musk a anunțat planuri de producție în masă, cu 5.000 de unități lansate până la finalul anului 2025, la un preț posibil cuprins între 20.000 și 30.000 de dolari.

Ambiția finală, conform controversatului multimiliardar? Roboți care construiesc alți roboți în fabrici complet automatizate, un obiectiv pe care Musk îl consideră esențial pentru viitorul producției industriale.

Însă ciuda optimismului afișat de Tesla, căderea lui Optimus din Miami,și mai ales gestul controversat din ultimele secunde, ridică din nou întrebarea centrală… cât din ceea ce vedem este autonomie reală și cât este, de fapt, un operator uman aflat „în umbră”?