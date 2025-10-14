Australia lansează cel mai avansat robot zidar din lume, capabil să așeze 360 de blocuri pe oră

Un nou tip de robot zidar, descris de specialiști drept cel mai avansat sistem de construcție automatizată din lume, a fost testat cu succes în Australia. Denumit Hadrian, robotul a fost dezvoltat de compania FBR Limited și este capabil să ridice pereți cu o viteză impresionantă, una care depășește 360 de blocuri de construcție pe oră, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În timpul testelor efectuate în Australia de Vest, robotul a demonstrat o precizie și o fiabilitate remarcabile, după ce a fost capabil să construiască o structură de 751 de blocuri într-un ritm constant de peste 285 de blocuri pe oră. FBR susține că Hadrian ar putea transforma radical modul în care sunt construite casele, și ar putea oferi viteze de execuție de câteva ori mai mari decât cele obținute de echipele umane, dar și să reducă în același timp pierderile de materiale.

Un robot montat pe camion, gata de lucru pe orice șantier

Hadrian este un robot mobil, instalat pe un camion special conceput, pentru a putea fi transportat ușor între șantiere. Sistemul este controlat de un software propriu, care traduce planurile arhitecturale în instrucțiuni de construcție precise, necesar pentru a poziționa fiecare bloc exact acolo unde trebuie.

Cu o rază de acțiune de 32 de metri și capacitatea de a manipula blocuri de până la 45 de kilograme, Hadrian este gândit să funcționeze în aproape orice condiții. Robotul poate lucra în vânturi de până la 60 km/h și chiar în ploi ușoare, datorită unui sistem de stabilizare dinamică ce corectează vibrațiile și mișcările în timp real. Pentru fixarea blocurilor, utilizează un adeziv special, Fastbrick Adhesive, dezvoltat de FBR pentru înlocuirea tradiționalului mortar.

Un alt avantaj major este simplitatea operării. Întregul sistem poate fi controlat de doar două persoane. În comparație, o echipă clasică de zidari are nevoie de 8–10 muncitori pentru un volum similar de lucru.

De la locuințe la clădiri comerciale

Potrivit companiei FBR, robotul este deja pregătit pentru utilizare comercială. Poate fi folosit atât în proiecte rezidențiale și ansambluri de locuințe, cât și în construcția de clădiri comerciale sau centre educaționale. Sistemul este oferit partenerilor selectați din domeniul construcțiilor la un preț de aproximativ 50,8 milioane de dolari americani (circa 78 de milioane de dolari australieni).

„Hadrian nu este doar un robot, ci o platformă completă care reimaginează procesul de construcție. Scopul nostru este să aducem precizia robotică în lumea reală, la scară mare”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Construcțiile viitorului, dominate de roboți

Succesul Hadrian vine într-un moment în care tehnologia robotică pătrunde tot mai agresiv în construcții, un domeniu care, până recent, părea greu de automatizat. În Statele Unite, compania Civ Robotics a lansat în acest an CivDot, un robot capabil să realizeze măsurători topografice de până la opt ori mai rapid decât metodele clasice, cu o precizie de 8 milimetri.

În Germania, cercetătorii au testat un robot care poate colabora direct cu muncitorii umani, folosind un „geamăn digital” al pereților construiți. Sistemul integrează logica de asamblare direct în designul arhitectural, și atinge un nivel de precizie imposibil de egalat manual.