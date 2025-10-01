Australia dezvoltă robotul Charlotte, care poate construi o casă 3D într-o singură zi și care ar putea ridica baze pe Lună

Un robot avansat, cu șase picioare și aspect de păianjen, dezvoltat în Australia, promite să transforme modul în care construim locuințe, atât pe Pământ, cât și, potențial, pe Lună. Robotul, denumit Charlotte, a fost creat de companiile Crest Robotics și Earthbuilt Technology și poate imprima 3D o casă de 200 de metri pătrați în doar 24 de ore, informează AI Insider.

Soluții rapide și sustenabile pentru criza locuințelor

Charlotte combină robotica și imprimarea 3D, pentru a transforma direct materialele brute în pereți structurali. Sistemul său folosește nisip, pământ și chiar deșeuri precum cărămizi zdrobite, comprimate în straturi pentru a construi structuri durabile.

Potrivit specialiștilor, robotul ar putea răspunde provocărilor construcțiilor tradiționale, care sunt lente și costisitoare, și ar putea oferi o alternativă rapidă și la scară mare pentru rezolvarea crizei locuințelor.

Construcții pe Lună, un pas spre colonizarea spațiului

Pe viitor, Charlotte ar putea fi folosit și în construcțiile spațiale. NASA și alte agenții pregătesc misiuni pentru stabilirea unei prezențe durabile pe Lună, iar astronauții ar putea folosi roboți autonomi pentru a automatiza lucrările dificile de construcție.

Designul său ușor și pliabil îl face ideal pentru transportul spațial, și ar putea permite compactarea solului lunar pentru ridicarea de adăposturi sau structuri cupolă. Spre deosebire de imprimantele 3D mari, care sunt greu de transportat, Charlotte poate fi folosit eficient și în condiții extreme.