Nu are nevoie de hrană, nu latră la străini și, cel mai important, nu mușcă. În schimb, urcă scări, sare peste praguri și promite să devină cel mai inteligent „locatar” al Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași. Este vorba despre Spot, celebrul câine-robot creat de Boston Dynamics, care a ajuns recent în laboratoarele moldovenești pentru a fi supus unui program de instruire inedit, scrie Pets&Cats.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deși modelul este consacrat la nivel mondial, exemplarul de la Iași are o misiune specifică: cercetătorii vor să-l facă să se descurce singur într-un mediu imprevizibil, plin de studenți grăbiți și obstacole neașteptate.

Cinci ani pentru a „cuceri” universitatea

În prezent, patrupedul metalic este „cuminte” – se mișcă doar atunci când primește comenzi printr-o aplicație. Însă acest lucru urmează să se schimbe. Proiectul de cercetare, coordonat de prorectorul Simona Caraiman și profesorul Vasile Manta prin Hubul Român de Inteligență Artificială, se întinde pe o durată de cinci ani.

Obiectivul este ambițios: transformarea lui Spot dintr-o mașinărie teleghidată într-un agent autonom. Robert Lupu, prodecanul facultății, explică mecanismul din spatele acestei evoluții:

„Noi o să-i setăm algoritmi de inteligență artificială, astfel încât să fie capabil să-și găsească singur drumul, să se deplaseze din punctul A în punctul B, evitând independent obstacolele. Gândiți-vă că prin facultate va întâlni oameni, obstacole fizice, va trebui să poată să urce și să coboare scările.”

O investiție de 100.000 de euro în viitor

Tehnologia de vârf vine cu un preț pe măsură. Instituția a optat pentru o versiune eficientă din punct de vedere al costurilor, dar extrem de capabilă. „Noi ne-am permis varianta mai ieftină a robotului, a costat în jur de 100.000 de euro. Varianta mai complexă avea și un braț”, a punctat prof. dr. Robert Lupu.

Chiar și fără brațul articulat, Spot rămâne o bijuterie a ingineriei. Deși numele său de fabrică a rămas cel original, specialiștii ieșeni nu au decis încă dacă îi vor găsi o poreclă cu rezonanță autohtonă. Prioritatea lor rămâne „dresajul” digital care să-i permită robotului să cartografieze fiecare colțișor al clădirii.

De la poliția din SUA, la laboratoarele din Iași

Lansat pe piață acum aproximativ șase ani, Spot nu este doar o jucărie scumpă. Boston Dynamics l-a conceput ca pe un instrument utilitar versatil, capabil să ajungă acolo unde pentru oameni este prea periculos.

Monitorizare: Poate inspecta situri nucleare dezafectate sau secții industriale riscante.

Securitate: În 2019, poliția din Massachusetts l-a folosit deja în misiuni de căutare.

Logistică: Este capabil să transporte pachete și să transmită imagini în timp real din zone greu accesibile.

La Iași, însă, Spot va avea un rol academic. Timp de o jumătate de deceniu, el va fi „cobaiul” preferat al cercetătorilor, demonstrând că viitorul în care roboții și oamenii împart aceleași coridoare este deja aici. Rămâne de văzut cât de repede va învăța să ocolească aglomerația de la secretariat sau cum se va descurca în amfiteatrele pline de viitori ingineri.