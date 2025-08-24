VIDEO Cum reacționează un robot umanoid când este tachinat de un operator uman în timp ce lucrează

Boston Dynamics a prezentat cele mai recente progrese ale robotului umanoid Atlas, printr-un videoclip în care acesta execută cu precizie sarcini complexe, chiar și în condiții de distragere, potrivit InterestingEngineering.

Dezvoltat în colaborare cu Toyota Research Institute (TRI), proiectul marchează un pas important în direcția roboților cu scop general, capabili să învețe și să se adapteze rapid.

Noutatea principală constă în utilizarea unui Large Behavior Model (LBM) – un sistem antrenat pe seturi masive de date care permite robotului să înțeleagă, să reproducă și să adapteze comportamente umane în medii reale. Această abordare elimină nevoia de programare manuală pentru fiecare funcție în parte, reducând timpul necesar introducerii de noi capabilități.

„Prin adoptarea LBM, noi capabilități care înainte necesitau programare minuțioasă pot fi acum adăugate rapid și fără a scrie o singură linie de cod”, a transmis Boston Dynamics într-un comunicat.

În demonstrația video, Atlas a fost însărcinat să transfere mai multe obiecte dintr-un coș într-altul și să le organizeze pe un raft.

Robotul a tras coșul plin spre el, l-a deschis, a evaluat forma fiecărui obiect pentru a-l prinde corect și a finalizat sarcina fără greșeală. În plus, videoclipul a surprins și un moment în care un operator uman îl deranja constant în timp ce lucra – Atlas și-a continuat însă activitatea fără întrerupere, semn al unui control avansat și al unei adaptabilități sporite.

„Această muncă oferă o privire asupra modului în care gândim construcția roboților cu scop general, care vor transforma modul în care trăim și muncim”, a declarat Scott Kuindersma, vicepreședinte al departamentului de cercetare în robotică la Boston Dynamics.

Potrivit companiei, antrenarea unei singure rețele neuronale pentru multiple sarcini complexe de manipulare ar putea asigura o generalizare mai bună și performanțe ridicate în scenarii variate.

Russ Tedrake, vicepreședinte senior al departamentului de Large Behavior Models la Toyota Research Institute, subliniază importanța acestei tehnologii: „Unul dintre principalele avantaje ale umanoizilor este capacitatea lor de a realiza o mare varietate de sarcini direct în mediile existente, însă metodele anterioare de programare pur și simplu nu puteau scala pentru a răspunde acestei provocări.

Large Behavior Models abordează această oportunitate într-un mod fundamental nou – competențele se adaugă rapid prin demonstrații oferite de oameni, iar pe măsură ce modelele devin mai puternice, au nevoie de tot mai puține demonstrații pentru a obține comportamente din ce în ce mai robuste.”

Proiectul condus de Kuindersma și Tedrake explorează modul în care modelele de mari dimensiuni pot îmbunătăți controlul întregului corp, mișcările avansate și manipularea obiectelor, având ca obiectiv dezvoltarea unor roboți capabili să se integreze eficient în activitățile umane cotidiene.

Aceste progrese plasează Atlas și tehnologia LBM în centrul eforturilor de creare a unor platforme robotice flexibile și performante, care ar putea redefini viitorul muncii și al interacțiunii dintre oameni și mașini.