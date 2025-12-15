VIDEO Primul câine-ghid robotic cu inteligență artificială, testat în metrou: Tehnologia care ajută nevăzătorii

Metroul din Shenzhen a lansat un proiect unic la nivel mondial: primul câine-ghid robotic cu inteligență artificială, creat special pentru a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere să se deplaseze în siguranță prin stațiile de metrou. Dispozitivul, supranumit Xiaosuan, este testat în prezent în mod experimental în centrul de transport Huangmugang, situat în districtul Futian, în sudul Chinei.

Este prima inițiativă de acest tip din industria globală a transportului feroviar, marcând un pas important în folosirea inteligenței artificiale ca instrument de incluziune și sprijin pentru mobilitatea persoanelor cu dizabilități, notează La Vanguardia.

