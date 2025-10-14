VIDEO „Robotul violoncelist” urcă pe scena GoTech World / Acesta a fost creat de un compozitor suedez

Proiectul compozitorului internațional Fredrik Gran va fi prezent și la București, în cadrul evenimentului GoTech World. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, „robotul violoncelist” („The Robot Cellist”) va fi expus în cadrul evenimentului ce va avea loc la București și va arăta utilizarea tehnologiei în interpretarea muzicală.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deja prezent pe scene din Europa, Statele Unite și Asia, robotul violoncelist a impresionat atât ca solist, cât și alături de ansambluri de prestigiu, de la Orchestra Simfonică din Malmö și Cvartetul Orchestrei de Concert din Stockholm, până la colaborări cu alți artiști.

Proiectul „The Robot Cellist” a fost dezvoltat de Fredrik Gran, originar din Stockholm. Acesta este un compozitor și artist multimedia recunoscut internațional pentru cercetările sale asupra potențialului muzical al proceselor mecanice și pentru strategiile performative inovatoare pe care le propune. Muzica sa acoperă o paletă extinsă, de la lucrări orchestrale și camerale, până la instalații, artă vizuală și muzică electroacustică.