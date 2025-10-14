dark
VIDEO „Robotul violoncelist” urcă pe scena GoTech World / Acesta a fost creat de un compozitor suedez

Redacția TechRider
14 octombrie 2025
The Robot Cellist
Sursa foto: captură video International News via YouTube
Proiectul compozitorului internațional Fredrik Gran va fi prezent și la București, în cadrul evenimentului GoTech World. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, „robotul violoncelist” („The Robot Cellist”) va fi expus în cadrul evenimentului ce va avea loc la București și va arăta utilizarea tehnologiei în interpretarea muzicală.

Deja prezent pe scene din Europa, Statele Unite și Asia, robotul violoncelist a impresionat atât ca solist, cât și alături de ansambluri de prestigiu, de la Orchestra Simfonică din Malmö și Cvartetul Orchestrei de Concert din Stockholm, până la colaborări cu alți artiști.

Proiectul „The Robot Cellist” a fost dezvoltat de Fredrik Gran, originar din Stockholm. Acesta este un compozitor și artist multimedia recunoscut internațional pentru cercetările sale asupra potențialului muzical al proceselor mecanice și pentru strategiile performative inovatoare pe care le propune. Muzica sa acoperă o paletă extinsă, de la lucrări orchestrale și camerale, până la instalații, artă vizuală și muzică electroacustică.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

