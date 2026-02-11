China se află pe cale să schimbe radical modul în care sunt produse automobilele, și anunță o fabrică complet automatizată, programată să fie operațională înainte de 2030. În așa-numitele „fabrici fantomă”, roboții vor prelua toate operațiunile de producție, fără intervenție umană, în timp ce software-ul și sistemele inteligente de transport vor orchestra întregul proces, de la ștanțarea caroseriei până la verificările finale, anunță 3DVF.

Miza este clară: mai puține opriri, erori reduse și costuri mai mici, iar potrivit estimărilor, ciclurile de dezvoltare ar putea fi reduse la jumătate.

Un salt ambițios în industria auto

Această schimbare radicală marchează un salt ambițios în industria auto, care până acum s-a bazat pe colaborarea între priceperea oamenilor și precizia roboților. Linia de producție complet automatizată va funcționa 24 de ore din 24, cu roboți care sudează, vopsesc, fixează și verifică componentele, iar software-ul va monitoriza și corecta automat eventualele erori.

Caroseria, instalarea sistemului de propulsie și programarea electronică vor fi coordonate de senzori, ceea ce va duce la o producție mai rapidă, mai precisă și mai eficientă din punct de vedere al costurilor.

China este în prezent cel mai rapid adoptator de roboți industriali la nivel global, iar uzinele noi sunt proiectate de la început pentru automatizare totală, spre deosebire de multe unități din SUA și Europa, unde implementarea tehnologiilor avansate este adesea îngreunată de infrastructura existentă și software-ul învechit.

Și alți mari producători auto investesc în automatizare pentru a rezolva punctele sensibile care au împiedicat până acum robotizarea completă. Hyundai plănuiește să folosească roboți Boston Dynamics în fabrica sa din Georgia până în 2028, inițial pentru logistică, ulterior pentru anumite etape de asamblare.

Tesla dezvoltă robotul umanoid Optimus pentru sarcini repetitive, în timp ce BMW implementează stații modulare și sisteme flexibile pentru reconfigurarea rapidă a liniilor. Mercedes-Benz se bazează pe camere și inteligență artificială pentru asistența roboților în operațiuni complexe.

Eficiența însă vine la pachet cu provocări sociale și de design

Automatizarea avansată ar putea reduce cu până la 50% timpul necesar dezvoltării și lansării unui model auto, un argument tot mai des invocat în fața investitorilor.

Eficiența însă vine la pachet cu provocări sociale și de design. Multe locuri de muncă tradiționale ar putea dispărea, iar noile roluri vor fi axate pe supraveghere, analiză de date și mentenanță. În plus, designul mașinilor va trebui adaptat pentru roboți. Cablajele vor deveni module rigide, clemele vor fi înlocuite cu sisteme de auto-aliniere, iar suprafețele vor fi proiectate pentru a facilita manipularea de către brațele robotice.

În plus, pe fondul nor astfel de schimbări, guvernele și companiile vor trebui să investească în reconversie profesională și în programe de protecție socială pentru a preveni inegalitățile economice în regiunile dependente de industria auto.