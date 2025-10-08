VIDEO Un nou exoschelet dezvoltă mai multă putere decât o bicicletă electrică omologată pentru circulația pe drumurile publice / Drumeții, alergare și ciclism asistate de un motor de 1.000 W

Noul exoschelet X Ultra de la Hypershell se poziționează ca răspunsul definitiv la întrebarea retorică: „De ce ar trebui genunchii dureroși sau plămânii obosiți să decidă ce poți explora?”, transmiter publicația New Atlas.

Pionierul exoscheletelor performante a proiectat acest model pentru „aventuri mai mari, distanțe mai lungi și sarcini mai grele”, cu scopul de a permite utilizatorilor să-și depășească limitele fizice.

Nucleul modelului X Ultra este noul motor M-One Ultra, care crește puterea maximă cu 25% față de predecesorul său, ajungând la 1.000 W. Această putere impresionantă, semnificativ mai mare decât limitele legale pentru bicicletele electrice în multe state, inclusiv România, este canalizată în mersul natural pentru activități precum drumeții, alergare și ciclism.

Compania susține că acest sistem de motor poate reduce cu până la 63% încărcarea musculară a flexorilor șoldului și poate reduce ritmul cardiac cu până la 22% în timpul mersului și cu 42% în timpul ciclismului.

Sistemul X Ultra, bazat pe inteligență artificială, reglează fin această asistență cu un total de 12 moduri de activitate, adăugând noi profiluri Dune și Snow pentru a optimiza mișcarea pe suprafețe moi și instabile, alături de modurile Running+ și Cycling+ îmbunătățite pentru sprinturi și urcări. Cadrul ușor, de 1,8 kg, utilizează materiale de calitate aero-spațială, inclusiv aliaj de titan și fibră de carbon.

Datorită eficienței crescute a motorului și sistemului de regenerare a bateriei, X Ultra se mândrește cu o autonomie impresionantă, oferind până la 30 km de mers pe jos sau 65 km de mers cu bicicleta per încărcare completă de baterie. Deoarece sunt incluse două baterii, autonomia totală este dublată, permițând o autonomie de mers pe jos de până la 60 km.

X Ultra are un preț de 2.000 de dolari.