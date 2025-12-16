Roboții umanoizi ar putea deveni în curând la fel de ușor de personalizat ca un smartphone. O companie chineză de robotică, Unitree Robotics, a anunțat lansarea a ceea ce numește primul „app store” din lume dedicat roboților umanoizi, o platformă care le permite utilizatorilor să controleze, să extindă și să partajeze funcțiile roboților direct de pe telefonul mobil, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inițiativa a fost prezentată public printr-o serie de videoclipuri publicate pe YouTube, X și pe platforma chineză RedNote. Iar mesajul este clar… interacțiunea cu roboții inteligenți ar putea urma, în curând, același model care a transformat telefoanele mobile în obiecte indispensabile ale vieții cotidiene.

Roboți controlați „mobile-first”

În centrul noii platforme se află o interfață gândită în primul rând pentru smartphone. Prin intermediul telefonului, utilizatorii pot controla de la distanță roboți umanoizi, folosind camera pentru a ghida mișcările și pentru a activa demonstrații preîncărcate.

Printre exemplele prezentate de Unitree se numără rutine spectaculoase… un moment de arte marțiale inspirat de Bruce Lee, celebrul dans „The Twist” din anii ’60 sau secvențe de balet atent coregrafiate. Demonstrațiile sunt concepute pentru a evidenția nivelul tot mai ridicat de dexteritate și control al roboților umanoizi.

Un ecosistem deschis, inspirat de magazinele de aplicații

Dincolo de latura spectaculoasă, conceptul de „app store” are o miză mult mai practică. Platforma funcționează ca un hub centralizat pentru software, seturi de date de antrenament și instrumente de control la distanță. Utilizatorii pot încărca, descărca și adapta rutine de mișcare și date de instruire, care pot fi apoi integrate rapid în alți roboți.

Unitree încurajează explicit contribuțiile comunității, și invită dezvoltatori și utilizatori obișnuiți să „dezvolte și să împărtășească împreună”. Modelul amintește de ecosistemele mobile consacrate, unde aplicațiile create de terți accelerează inovarea și extind rapid funcționalitatea dispozitivelor.

Pentru roboții umanoizi, o astfel de abordare ar putea reduce semnificativ decalajul dintre cercetarea de laborator și utilizarea practică, în contexte reale.

Unitree, un jucător-cheie în ambițiile tehnologice ale Chinei

Unitree Robotics a devenit unul dintre cele mai vizibile nume din noul val de robotică avansată din China. Compania este adesea inclusă în grupul așa-numiților „Șase mici dragoni” din Hangzhou, firme considerate esențiale pentru transformarea peisajului tehnologic chinez.

Startup-ul s-a remarcat inițial prin roboți patrupezi, înainte de a investi masiv în dezvoltarea de roboți umanoizi. În noiembrie, fondatorul și directorul tehnic al companiei, Wang Xingxing, a fost numit într-un comitet național pentru robotică de către Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației.

Alături de Peng Zhihui, cofondatorul AgiBot, Wang este frecvent descris în presa chineză drept una dintre „stelele gemene” ale roboticii. Numirea sa subliniază rolul tot mai important al Unitree în conturarea strategiei naționale privind mașinile inteligente.

De la clipuri virale la sarcini domestice

Roboții Unitree au atras atenția publicului prin demonstrații care au devenit virale online. În octombrie, un model umanoid G1 a apărut pentru scurt timp la vânzare pe site-ul Walmart, înainte ca listarea să fie retrasă.

Ulterior, compania a prezentat robotul H2, dotat cu o față umană extrem de realistă. Acesta a fost filmat în timp ce execută mișcări de kickboxing, piruete de balet și chiar defilând pe podium, într-un exercițiu de promovare ce a amestecat tehnologia cu estetica modei.

Potrivit lui Wang Xingxing, aceste demonstrații fac parte dintr-o strategie mai amplă. Într-o prezentare susținută la un eveniment Qualcomm, el a explicat că antrenamentele de tip arte marțiale sau balet sunt etape intermediare într-un plan care vizează controlul fin al mișcărilor.

Următorul pas ar fi ca roboții să poată genera acțiuni în timp real, pe baza unor instrucțiuni primite, fără a depinde exclusiv de secvențe preprogramate.

Spre roboți comerciali, la scară largă

În etapa finală, spune Wang, roboții umanoizi ar urma să execute comenzi vocale și să îndeplinească sarcini practice, precum aducerea unui pahar cu apă sau strângerea mesei. El sugerează că un asemenea nivel de autonomie ar putea fi atins chiar de anul viitor, un indiciu al ritmului extrem de rapid al dezvoltării din domeniu.

În paralel cu progresul tehnologic, Unitree se pregătește și pentru un moment financiar important. Compania a finalizat recent un proces de pregătire premergător ofertei publice inițiale și vizează o evaluare de până la 7 miliarde de dolari.

Planul este listarea pe Star Market din Shanghai, piața de tip Nasdaq a Chinei, iar depunerea oficială a documentelor pentru IPO ar urma să aibă loc între octombrie și decembrie.