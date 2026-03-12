dark
VIDEO „Școala” de roboți umanoizi din China: Un laborator din Wuhan „antrenează” roboții să îndeplinească sarcini cotidiene

Ștefan Munteanu
12 martie 2026
Sursa foto: Xiao Yijiu / Xinhua News / Profimedia
Într-un laborator din Wuhan, cercetătorii chinezi instruiesc roboți umanoizi pentru a îndeplini sarcini cotidiene, precum pregătirea cafelei sau organizarea obiectelor, potrivit Euronews.com.

Procesul de antrenament combină tehnologia de realitate virtuală (VR) cu mii de repetiții, pentru a crea seturi de date care permit roboților să învețe mișcările umane.

Instructorii poartă ochelari VR și folosesc controllere pentru a ghida în timp real brațele roboților: mișcările lor sunt înregistrate și încărcate ulterior în cloud, transformate în date care ajută roboții să reproducă acțiunile.

„Mâinile noastre stânga și dreapta devin brațele robotului. El învață postura și mișcările noastre, iar datele sunt încărcate ulterior pentru a fi folosite în antrenament”, a explicat Qu Qiongbin, unul dintre instructorii implicați.

Laboratorul se află în zona tehnologică East Lake, cunoscută și ca „Optics Valley of China”. Roboții exersează în medii care imită situații reale, de la livinguri până la ateliere industriale.

Pentru o singură acțiune, instructorii pot repeta mișcarea de sute sau chiar mii de ori, acumulând date suficiente pentru ca roboții să înțeleagă și să reproducă comportamentele umane.

Scopul proiectului este dezvoltarea rapidă a roboților umanoizi capabili să lucreze în medii reale, de la gospodării până la fabrici.

Unele dintre aceste mașini pot fi deja văzute de public într-un magazin din Wuhan, unde vizitatorii pot testa capacitatea lor de a răspunde la comenzi și de a realiza sarcini simple.

Inițiativa reflectă investițiile tot mai mari ale Chinei în robotică și inteligență artificială, într-o competiție globală pentru dezvoltarea roboților care să colaboreze cu oamenii.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

