Un fost inginer NASA, Mark Rober, și-a construit o carieră din a transforma curiozitatea științifică în spectacol. Pe un model patentat deja de faimoasa emisiunea „Myth Busters”, Rober a dus lista sa de proiecte la un alt nivel. Mai exact, a proiectat un portar robotic care să i se opună unui atacant de legendă, anunță Interesting Engineering.

Proiectul, care a început ca un exercițiu de inginerie de precizie, ridică întrebarea: poate o mașină să învingă instinctul și agilitatea unui sportiv de top? Astfel, Rober a proiectat un portar robotic echipat cu 22 de camere OptiTrack de mare viteză, care urmăresc traiectoria mingii cu o precizie de aproximativ un milimetru.

Unii dintre cei mai buni jucători din SUA au antrenat robotul

Datele sunt procesate la fiecare șase milisecunde și trimise către motoare de mare putere, care propulsează cadrul robotului cu viteze de peste 60 km/h de-a lungul porții.

Pentru teste, Rober a recrutat unii dintre cei mai buni jucători tineri din Statele Unite care au executat toate tipurile de șuturi la poartă, de la lovituri directe, la cele cu efect, voleuri sau loburi. Fiecare experiment în parte adăuga mii de puncte de date pentru a rafina predicțiile robotului. Unele lovituri aveau suficientă forță pentru a rupe buretele, a crăpa componentele sau a smulge complet brațul robotului.

Plecând de la astfel de date, Rober a reparat, consolidat și reconstruit. Apoi, robotul a început să blocheze în mod eficient loviturile jucătorilor amatori și universitari. Nu era perfect încă, dar abilitatea sa de a citi traiectoriile în câteva milisecunde devenea extrem de eficientă.

Apoi a venit adevărata probă… Cristiano Ronaldo.

Ca un exemplu, loviturile de la 11 metri pot ajunge la 130 km/h, iar mingea poate parcurge distanța până în plasă în mai puțin de 250 de milisecunde. Niciun om nu poate procesa o astfel de viteză… dar o mașină poate. Practic, robotul proiectat de Rober putea să se miște mult mai rapid decât un om de-a lungul porții și să calculeze traiectoria mingii aproape instantaneu.

Dar Ronaldo nu este „un om” în sens obișnuit. După mai multe țuturi care au fost blocate de portarul-robot, Ronaldo a studiat cadrul montat pe șină, a observat o mică breșă pe care robotul nu o putea atinge complet și, folosindu-se de tehnica de mare atacant care l-a transformat într-un fenomen global, Ronaldo a trimis mingea prin deschidere cu un șut impecabilă.

A fost o singură reușită din multe încercări. Însă a fost una care a făcut diferența între om și mașină.