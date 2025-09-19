Schimbare majoră de paradigmă în istoria evolutivă a celor mai mari dinozauri carnivori descoperiți vreodată / Europa, nu Africa, ar fi locul acestora de origine

O echipă internațională de paleontologi, condusă de cercetătorul Oliver Rauhut de la Universitatea Ludwig Maximilian din München, a făcut o descoperire care are capacitatea de a rescrie istoria evolutivă a unora dintre cei mai mari dinozauri prădători cunoscuți. Studiul, publicat în revista Palaeontologia Electronica, susține că uriașii spinosaurizi bipezi din Africa își au originile în Europa, în ceea ce reprezintă o schimbare majoră de paradigmă în istoria evolutivă a acestor vietăți, informează Phys.org.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deși Tyrannosaurus rex este probabil cel mai cunoscut dinozaur prădător biped, el nu a fost cel mai mare reprezentant al grupei dinozaurilor carnasieri. Această distincție îi aparține lui Spinosaurus, care a trăit în Africa în perioada Cretacic târziu timpuriu (acum aproximativ 95 de milioane de ani), animal care putea măsura până la 18 metri în lungime.

Prin colaborarea cu colegii spanioli, Rauhut a descoperit noi dovezi că acești giganți spinosaurizi își au rădăcinile în Europa, nu în Africa cum se credea anterior.

Fosile noi din inima Spaniei

Descoperirile se bazează pe studiul fosilelor unei specii puțin cunoscute, Camarillasaurus cirugedae, găsite în provincia Teruel din centrul Spaniei, și care datează din perioada Cretacicului inferior (aproximativ 128 milioane de ani în urmă).

Inițial, fosila a fost clasificată ca aparținând ceratosaurilor, un grup de dinozauri carnivori rar întâlnit în Europa. Această interpretare, bazată pe câteva rămășițe fragmentare descrise acum peste 10 ani, a părut ciudată la vremea respectivă și a fost catalogată, mai degrabă, ca o descoperire „în afara spațiului și timpului” pentru regiunea respectivă.

În timpul unei noi campanii de excavații la situl original, Rauhut și omologii săi de la Universitatea din Zaragoza au descoperit noi rămășițe ale dinozaurului, printre care se numără fragmente de maxilar, vertebre caudale, dinți, un os femural și o gheară de la picior.

O reinterpretare revoluționară

Noile descoperiri au permis o reinterpretare completă a relațiilor de familie ale dinozaurului spaniol. Paleontologii au identificat caracteristici comune între Camarillasaurus și alți spinosaurizi în conformația maxilarului și a altor elemente ale scheletului.

„Analizele noastre filogenetice indică faptul că diverși alți reprezentanți ai spinosaurizilor din Peninsula Iberică se află de asemenea pe linia evolutivă care conduce la spinosaurizii din Africa de Nord”, explică Rauhut.

Dovezi din Peninsula Iberică

Rămășițele diferitelor tipuri de spinozauri, în principal dinți, sunt comune în Peninsula Iberică. Majoritatea acestora sunt îngropate în depozite continentale, unele care îl includ pe Camarillasaurus cirugedae. Cercetătorii presupun, pe baza dovezile fosile, că astfel de animale trăiau și vânau în mediul terestru.

Pe de altă parte, Spinosaurus din Africa de Nord este interpretat mai recent ca un consumator de pește care își petrecea majoritatea timpului în apă, pe baza anatomiei sale distincte. Nu există încă descoperiri din Spania care să susțină această ipoteză pentru speciile europene, fapt care poate sugera o readaptare semnificativă a acestor specii la un mediu complet nou pe teritoriul african.