O schiță veche de 500 de ani ar putea conține ADN-ul lui Leonardo da Vinci

O schiță renascentistă analizată recent de cercetători a scos la iveală urme de ADN uman masculin – iar asta îi apropie, poate mai mult ca niciodată, pe oamenii de știință de identificarea materialului genetic al lui Leonardo da Vinci, relatează Smithsonian Magazine.

Descoperirea vine din cadrul Leonardo da Vinci DNA Project, o inițiativă internațională lansată în 2016, care încearcă să obțină o „semnătură genetică” a celebrului artist și inventator. Rezultatele au fost publicate pe platforma bioRxiv, într-un studiu care nu a fost încă evaluat oficial de alți experți.

Ce au găsit cercetătorii

Echipa a analizat o schiță cunoscută sub numele Holy Child, realizată în cretă roșie în jurul anilor 1470 și aflată într-o colecție privată din New York. Desenul reprezintă capul unui băiat și este atribuit de unii istorici lui Leonardo, deși paternitatea operei este încă disputată.

Probe prelevate anul trecut au scos la iveală urme de ADN uman masculin, asociate cu o linie genetică întâlnită în regiunea Toscana – locul în care s-a născut Leonardo da Vinci.

De ce nu e încă o dovadă clară

Deși legătura cu Toscana este tentantă, cercetătorii avertizează că nu există nicio certitudine că ADN-ul îi aparține lui Leonardo. În peste cinci secole, lucrarea a fost manipulată de colecționari, restauratori și experți, iar materialul genetic ar putea proveni de la oricare dintre aceștia.

În plus, nici măcar autorul schiței nu este confirmat fără echivoc – unii specialiști cred că desenul ar putea fi realizat de un discipol al lui Leonardo.

De ce e atât de greu să fie identificat ADN-ul lui Leonardo

Artistul nu a avut copii, locul de înmormântare al mamei sale nu este cunoscut, iar rămășițele sale ar fi putut fi pierdute sau amestecate în timpul Revoluției Franceze. Fără un eșantion de referință clar, orice comparație rămâne, deocamdată, la nivel de ipoteză.

Autorii studiului recunosc și alte limite: cantitatea infimă de ADN recuperată și imposibilitatea de a stabili vârsta exactă a materialului genetic.

Ce urmează

Proiectul continuă cu analiza altor documente și opere, în ideea că hârtia poate conserva urme biologice precum celule de piele. În paralel, cercetătorii încearcă să reconstituie cromozomul Y al lui Leonardo, studiind rămășițele unor rude masculine și ADN-ul unor descendenți identificați recent.

Misterul nu este încă rezolvat, dar pentru prima dată, ideea de a descoperi ADN-ul lui Leonardo da Vinci nu mai pare doar un exercițiu de imaginație.